Górski Karabach: Przy pomocy dronów uderzeniowych zniszczono kilka przeciwlotniczych systemów Osa [+VIDEO/+FOTO]

W niedzielę wieczorem siły zbrojne Azerbejdżanu opublikowały nagrania, z których wynika, że w trakcie ostatnich walk zniszczono co najmniej kilka, należących do wojsk Armenii, zestawów przeciwlotniczych Osa.

Nagrania przedstawiają zniszczenie co najmniej kilku zestawów przeciwlotniczych typu Osa. Wcześniej azerska armia informowała o zniszczeniu nawet dwunastu Os. Wspomniane doniesienia są trudne do weryfikacji.

Przeciwlotnicze systemy Osa są używane od dawna w czasie walk w Górskim Karabachu. W trakcie ostatniego nasilenia walk jak i wcześniej, strona armeńska miała wykorzystać je do niszczenia bezzałogowych statków powietrznych, które były wykorzystywane przez siły zbrojne Azerbejdżanu.

Tym razem doszło do ich zniszczenia. Zdaniem eksperta lotniczego Babaka Taghavee, do zniszczenia tych zestawów użyte zostały bezzałogowce Bayraktar TB2.

#BREAKING: #Amenia Ministry of Defense just released a new video showing destruction of an #Azerbaijan Army BTR-82 armoured personnel carrier by #Armenian Army in #Artsakh/ #NagornoKarabakh. You can also see a group of #Azerbaijani Army trucks destroyed there! pic.twitter.com/ML5MBpzOqX

