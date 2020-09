Węgierska minister: „Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova powinna zrezygnować ze stanowiska”

„Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova powinna zrezygnować ze stanowiska” – napisała w poniedziałek na Twitterze minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga.

Żadna demokratyczna instytucja nie powinna tolerować lidera, który używa takich inwektyw jak ona w wywiadzie dla ‚Spiegla’ – napisała Varga na Twitterze.

@VeraJourova has to resign! No democratic institution should tolerate a leader who uses such insults as she did in her Spiegel interview. Defining Hungary as a sick democracy humiliates Hungarian people, contradicts European values and brings shame upon the @EU_Commission!

— Judit Varga (@JuditVarga_EU) September 28, 2020