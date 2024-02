Głównodowodzący ukraińskiej armii odznaczony przez neobanderowców

Generał Wałerij Załużny, głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, został odznaczony przez neobanderowską 67. brygadę, utworzoną na bazie Ukraińskiego Korpusu Ochotniczego Prawego Sektora.

W piątek Andrij Stempićkyj (Stempicki), jeden z liderów neobanderowskiego Prawego Sektora i dowódca Ukraińskiego Korpusu Ochotniczego Prawego Sektora, na bazie którego sformowano 67. samodzielną brygadę zmechanizowaną, zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Oświadczył w nim, że głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, gen. Wałerij Załużny, został odznaczony przez ten oddział.

„Odznaka 67 samodzielnej brygady zmechanizowanej ‘Ukraińskiego Korpusu Ochotniczego’ z numerem 1 wręczona głównodowodzącemu Sił Zbrojnych Ukrainy, gen. Wałerijowi Załużnemu” – napisał Stempicki.

Do wpisu załączył wspólne zdjęcie z Załużnym, odbierającym „Krzyż Oddania” z legitymacją o numerze 0001. W tle widać portret lidera OUN, Stepana Bandery. Obok wisi czerwono-czarna flaga OUN-UPA z dodatkowymi czaszkami i podpisem w języku ukraińskim: „Do zwycięstwa, bez negocjacji”.

Dodajmy, że od dłuższego czasu w mediach i środowiskach eksperckich spekulowano na temat konfliktu pomiędzy gen. Załużnym, a prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się informacje o planach rychłego odwołania głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy. Według części mediów, Zełenski podjął już decyzję w tej sprawie, ale jej realizacja rzekomo została odłożona w czasie po tym, jak informacje o tym przedwcześnie wyciekły do mediów.

W tym kontekście sprawę skomentował ukraiński politolog z Uniwersytetu w Ottawie, dr Iwan Kaczanowski.

„Załużny w przeddzień spodziewanego zwolnienia przez Zełenskiego pokazuje poparcie dla siebie ze strony radykalnej prawicy, która ma siłę, by obalić Zełenskiego. Załużny robi sobie selfie z przywódcą skrajnie prawicowego Prawego Sektora i dowódcą brygady Prawego Sektora ukraińskiej armii przed portretem nazistowskiego kolaboranta i skrajnie prawicowego przywódcy OUN Bandery oraz czerwono-czarną flagą OUN-UPA i Prawego Sektora” – pisze dr Kaczanowski.

Zaluzhny on eve of his expected firing by Zelensky shows his backing from far-right, which has power to overthrow Zelensky. Zaluzhny takes selfie with leader of far-right Right Sector & commander of Right Sector brigade of Ukrainian military in front of portrait of Nazi… https://t.co/LUhvSw4zYB pic.twitter.com/EX8kAnBKI8

— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) February 2, 2024