Eurokraci naciskają, Polska i Węgry nie ustępują ws. mechanizmu „praworządności” (Kresowy Przegląd Tygodnia #5)

Eurokraci twierdzą, że weto Polski i Węgier ws. budżetu na lata 2021-27 jest możliwe do ominięcia, rozwiązania podpowiada im George Soros. Szef MSZ Niemiec oświadczył, że jego kraj jest zdeterminowany, aby rozwiązać „problem” sprzeciwu Polski i Węgier jeszcze za niemieckiej prezydencji. Premier Morawiecki już przedstawił alternatywę dla unijnego Funduszu Odbudowy.

Unijny mechanizm uzależnienia wypłat środków od przestrzegania „praworządności”

W sobotę przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli oświadczył, że unijny Fundusz Odbudowy wejdzie w życie, nawet w przypadku weta Polski i Węgier. „Nie można zrobić kroku wstecz” – powiedział Sassoli w wywiadzie dla włoskiej telewizji. „Teraz do Polski i do Węgier należy zadanie rozwiązanie kwestii ich zgody. Jeśli jej nie będzie, oczywiste jest to, że i tak pójdzie się z tym do przodu; i w sprawie Funduszu, i praworządności” – powiedział włoski polityk.

W piątek rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że Polska w całości podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie rozporządzenia, które warunkuje wydatkowanie środków unijnych. Zaznaczył, że tylko przepisy zgodne z traktatami i konkluzjami Rady Europejskiej mogą być przez Polskę zaakceptowane. Według portugalskiego dziennika „Publico”, na niedawnej Radzie Europejskiej rząd Portugalii poparł argumenty Polski i Węgier, aby nie wiązać budżetu UE z mechanizmem warunkowości.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła wcześniej, że szczy UE, który odbędzie się w terminie 10-11 grudnia, będzie miał „kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy uda się znaleźć rozwiązanie, pozwalające na uchwalenie budżetu i funduszu odbudowy pomimo zastrzeżeń Polski i Węgier”. „Zdecydowanie chcemy rozstrzygnąć ten problem jeszcze w trakcie niemieckiej prezydencji” – podkreślił szef MSZ Niemiec Heiko Maas. „Tu nie chodzi już o to «czy», ale w najlepszym przypadku o to «jak»” – zaznaczył. George Soros zaproponował krajom członkowskim UE, żeby ominęły weto budżetowe Polski i Węgier poprzez emisję tzw. obligacji wieczystych – kraje spłacałyby tylko odsetki, ale nigdy nie spłaciłyby kapitału.

Według źródeł stacji RMF FM, kraje członkowskie UE mogą w ramach kompromisu zaoferować Polsce i Węgrom „dokument wyjaśniający, że mechanizm praworządności nie otwiera furtki dla małżeństw homoseksualnych, migracji czy eutanazji”.

Stacja podała też w piątek, że kraje członkowskie UE są gotowe „dopisać zapewniania o koniecznym obiektywizmie Komisji Europejskiej, która w ramach tego mechanizmu ma inicjować procedurę ewentualnego odbierania pieniędzy”. Możliwe jest też dopisanie zdania o tym, że mechanizm ten będzie miał zastosowanie do wszystkich krajów bez wyjątku.

Odpowiedzią Polski na wypadek, gdyby negocjacje z Unią Europejską ws. budżetu i Funduszu Odbudowy się przeciągały lub nie doprowadziły do porozumienia ma być Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki.

„To jest kilkunastomiliardowy program wyłącznie ze środków krajowych na rozbudowę i modernizację dróg, remonty szkół, szpitali, światłowody, na wodociągi, kanalizację, różnego rodzaju inwestycje strukturalne, które pomagają gminom, powiatom, miastom w ich inwestycjach” – poinformował premier.

