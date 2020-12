Szef PE: Fundusz Odbudowy wejdzie w życie nawet w przypadku weta Polski i Węgier

W sobotę przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli oświadczył, że unijny Fundusz Odbudowy wejdzie w życie, nawet w przypadku weta Polski i Węgier. „Nie można zrobić kroku wstecz” – powiedział Sassoli w wywiadzie dla włoskiej telewizji.

Sassoli oświadczył w rozmowie ze stacją informacyjna Sky Tg24, że „nie można dotykać” porozumienia, które zostało zawarte w kwestii Funduszu Odbudowy utworzonego w związku z kryzysem spowodowanym pandemią – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

„Teraz do Polski i do Węgier należy zadanie rozwiązanie kwestii ich zgody. Jeśli jej nie będzie, oczywiste jest to, że i tak pójdzie się z tym do przodu; i w sprawie Funduszu, i praworządności” – powiedział włoski polityk.

„Nie można zrobić kroku wstecz, narzędzia te wejdą w życie” – dodał.

10-11 grudnia podczas szczytu UE będą miały miejsce kolejne rozmowy budżetowe na najwyższym szczeblu.

W ostatnim okresie eurokraci, Parlament Europejski i Niemcy chcą wprowadzenia wraz z budżetem UE na lata 2021-2027 mechanizmu wiążącego wypłaty z niego z oceną prawa stanowionego w państwach członkowskich w aspekcie sądownictwa. Polska i Węgry zablokowały prace nad budżetem domagając się rezygnacji z tego mechanizmu.

W piątek rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że Polska w całości podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie rozporządzenia, które warunkuje wydatkowanie środków unijnych. Zaznaczył, że tylko przepisy zgodne z traktatami i konkluzjami Rady Europejskiej mogą być przez Polskę zaakceptowane.

W poniedziałek kanclerz Niemiec Angela Merkel odniosła się do możliwego weta ze strony Polski i Węgier. „Szczyt przywódców Unii Europejskiej będzie miał kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy uda się znaleźć rozwiązanie, pozwalające na uchwalenie budżetu i funduszu odbudowy pomimo zastrzeżeń Polski i Węgier ” – oświadczyła Merkel.

Przypomnijmy, że komisarz UE do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni powiedział w ubiegłą niedzielę, że weto Polski i Węgier wobec unijnego budżetu zostanie „przezwyciężone”. Były premier Włoch wyraził w wywiadzie dla telewizji RAI opinię, że stanie się tak, ponieważ oba kraje potrzebują pieniędzy.

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany o ewentualny plan „B” w sytuacji, gdyby Polsce nie udało się osiągnąć kompromisu z UE ws. „praworządności” oraz wypłaty środków unijnych. Zdaniem premiera odpowiedzią ma być Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

pap / forsal.pl