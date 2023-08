Duda: Zajęcie Krymu to problemy globalny [+VIDEO]

Prezydent Polski Andrzej Duda w swoim przemówieniu na szczycie Platformy Krymskiej pochwalił społeczność międzynarodową za “zrozumienie znaczenia nielegalnej okupacji Krymu i wszystkich innych obszarów Ukrainy kontrolowanych przez Moskwę”.

Jak przekazał portal The First News, prezydent Polski Andrzej Duda w swoim przemówieniu na szczycie Platformy Krymskiej pochwalił społeczność międzynarodową za “zrozumienie znaczenia nielegalnej okupacji Krymu i wszystkich innych obszarów Ukrainy kontrolowanych przez Moskwę”.

Duda przekonywał, że wydarzenia z 2014 roku były już wyraźnym sygnałem dla Warszawy o prawdziwych intencjach Kremla wobec całej Ukrainy. Dlatego Polska od początku niezachwianie wspierała Ukrainę.

„Nikt nie powinien mieć złudzeń, że okupacja Krymu to sprawa regionalna. To problem na poziomie globalnym. Jeśli nie rozwiążemy go wspólnie, de facto zaczniemy akceptować nową architekturę bezpieczeństwa na świecie, nowy świat porządek oparty na „prawie siły” – rozkazie narzuconym przez Rosję”.

Zajęcie Krymu i pełne przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy są niezbędnymi warunkami nie tylko bezpieczeństwa w basenie Morza Czarnego i Azowskiego, ale także stabilności globalnej architektury bezpieczeństwa. Nie możemy pozwolić, aby Putin osiągnął swoje cele dotyczące Ukrainy” – podkreślił Prezydent RP.

Podkreślił, że Moskwa musi opuścić wszystkie okupowane terytoria i ponieść konsekwencje swoich działań.

„Nie powinno być żadnych ustępstw ze strony Rosji… Nie zapominajmy o prawdziwej stawce tej wojny. Chodzi o zachowanie porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym, poszanowanie integralności terytorialnej i prawo narodów do decydowania o swojej przyszłości. Stawką są wszystkie kamienie węgielne wolnego świata” – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent @AndrzejDuda bierze udział w posiedzeniu Platformy Krymskiej po raz trzeci. Jest to specjalny format powołany do życia trzy lata temu przez Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa, mający na celu dyskusje na temat kwestii Krymu. Wśród uczestników szczytu znaleźli się m. in.… pic.twitter.com/oPQ1inB6sj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2023

Prezydent @AndrzejDuda uczestniczy zdalnie w szczycie Platformy Krymskiej.

🗨️ W wystąpieniu #PAD m. in. o znaczeniu prawa międzynarodowego jako zasad porządkujących relacje między państwami, którego przestrzeganie gwarantuje stabilność i pokój – informuje @marcin_przydacz. pic.twitter.com/5pRkbUBImD — Biuro Polityki Międzynarodowej (@BPM_KPRP) August 23, 2023

Według „Europejskiej Prawdy” w swoim przemówieniu na szczycie Platformy Krymskiej 23 sierpnia prezydent Węgier Katalin Novak oświadczyła, że uznaje stanowisko Ukrainy, że wojna ostatecznie zakończy się dopiero wraz z powrotem Krymu.

„Musimy wyraźnie stanąć po stronie Ukrainy i potępić niesprowokowaną agresję Federacji Rosyjskiej… Suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy to coś, co nie podlega dyskusji. Ukraina ma prawo powiedzieć: gdzie zaczęła się wojna, to musi się skończyć – wraz z powrotem Krymu” – powiedziała Katalin Novak.

Dodała, że broniąca się Ukraina ma „szacunek i pełną solidarność Węgrów”.

Zobacz też: Prezydent Węgier: Potrzebujemy pokoju, który nie daje zwycięstwa Rosji

Kresy.pl/The First News/Europejska Prawda