Dron Avenger z modułem umożliwiającym śledzenie celów w podczerwieni

Moduł „Legion” podwieszony pod skrzydłami daje dronowi Avenger możliwość wykrywania i śledzenia dzięki podczerwieni nawet niewidzialnych samolotów przeciwnika oraz zapewnia możliwość szybkiej modyfikacji i dodania nowych możliwości. Firma General Atomics przeprowadziła lot testowy – poinformował w piątek „The Drive”.

Moduł „Legion” wyposażony jest w czujnik wyszukiwania i śledzenia na podczerwień (IRST), przeznaczony do wykrywania i śledzenia innych statków powietrznych z większych odległości, ale może być również skonfigurowany do przenoszenia różnych innych czujników i systemów. Dzięki temu drony Avenger mogą uzyskać szereg nowych zastosować w roli „lojalnego skrzydłowego” razem z załogowym statkiem powietrznym lub latając autonomicznie – samodzielnie lub razem z innymi bezzałogowymi platformami.

W przeciwieństwie do radarów, czujniki IRST działają pasywnie, co oznacza, że ​​śledzone wrogie samoloty mogą nawet nie wiedzieć, że zostały wykryte. Podobnie nie zdradzają obecności i potencjalnego położenia samolotu, który je przewozi. Poza tym stanowią one cenną alternatywę dla radarów, gdy próbują wykryć zagrożenia powietrzne w środowisku walki elektronicznej.

Dział Aeronautical Systems General Atomics, czyli GS-ASI, poinformował o teście w locie 15 stycznia 2021 r., ale nie podał dokładnie, gdzie i kiedy miał miejsce.

Lot trwał 90 minut i miał na celu upewnienie się czy Avenger może bezpiecznie przenosić moduł na pylonie. Zakończył się powodzeniem – ukazał „możliwości szybkiego reagowania Avengera”. GA-ASI przekazał, że przejście od koncepcji do lotu zajęło mniej niż trzy miesiące we współpracy z firmą Lockheed Martin.

Nie jest jasne, czy integracja modułu „Legion” z Avengerem była niezależną inicjatywą obu firm, czy jest odpowiedzią na konkretne wymagania konkretnego klienta. 6 stycznia GA-ASI ogłosiło również, że Siły Powietrzne zatrudniły go do przygotowania dwóch Avengersów jako surogatów programu Skyborg.

Według General Atomics, ta para dronów otrzyma „zaktualizowane łącza danych i podstawowe oprogramowanie Skyborg System Design Agent (SDA), a także inne ładunki” w ramach tego projektu. Drony zostaną wykorzystane w ramach eksperymentów w roku 2021 i 2022.

Skyborg jest systemem stworzonym przez Leidos. Umożliwia on współpracę z samolotami załogowymi. Program został pod koniec 2019 roku określony jako priorytetowy. Ma na celu znaczące zwiększenie zdolności bojowych sił powietrznych USA. Projekt zakłada, że jeden dron kosztowałby maksymalnie 10 mln USA.

Jednym z głównych czynników odróżniających programy Skyborg od wcześniejszych programów dronów bojowych jest rozwój sztucznej inteligencji, która pozwoli maszynie działać autonomicznie i potencjalnie uczyć się na podstawie wcześniejszych misji szkoleniowych.

Jak informowaliśmy w grudniu, centrum AFLMC (Air Force Life Cycle Management Center), które należy do sił powietrznych USA, wybrało trzy firmy, które dostały środki finansowe w celu stworzenia automatycznych bezzałogowców do programu Skyborg Vanguard. Propozycje maszyn stworzą firmy: Boeing, General Atomics i Kratos. Firma Krotos otrzymała na ten cel 37,8 mln USD, Boeing – 25,7 mln USD a General Atomics – 14,3 mln USD. Prototypy mają zostać dostarczone najpóźniej do maja 2021 roku. Kontrakty obejmują nie tylko budowę, lecz także udział w prowadzeniu intensywnych testów.

Udziału w budowie BSP odmówiono kilkunastu firmom, m.in. Northrop Grumman, która wcześniej brała udział w projekcie. We wspomnianym gronie znalazł si wcześniej Lockheed Martin z BSP oferowanym Polsce jako Harpi Szpon BSP NexGen.