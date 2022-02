Ćwiczenia rosyjskich sił strategicznych pod nadzorem Putina. Kreml: wszystkie rakiety „w celu”. [+VIDEO]

Podczas szeroko zakrojonych ćwiczeń Rosjanie wystrzelili z samolotów, okrętów i wyrzutni lądowych m.in. pociski hipersoniczne systemów Kinżał i Cyrkon, a także rakiety manewrujące Kalibr i Iskander. Ćwiczenia nadzorował prezydent Władimir Putin, w towarzystwie Aleksandra Łukaszenki.

W sobotę, zgodnie z zapowiedziami, odbyły się ćwiczenia rosyjskich sił strategicznego odstraszania, nadzorowane przez prezydenta Rosji Władimira Putina, jako zwierzchnika sił zbrojnych FR. Putinowi w centrum kontroli sytuacyjnej towarzyszył białoruski przywódca, Aleksandr Łukaszenko.

W ramach ćwiczeń, przeprowadzono odpalenia rakiet balistycznych oraz rakietowych pocisków manewrujących. W manewrach wzięły udział oddziały i sprzęt Sił Powietrzno-Kosmicznych, Południowego Okręgu Wojskowego, Strategiczne Siły Rakietowe, a także Flota Północna i Flota Czarnomorska.

Samoloty Mig-31 Sił Powietrzno-Kosmicznych wystrzeliły pociski systemu Kinżał. Zasadniczo Rosjanie określają je mianem rakiet hipersonicznych, przy czym w komunikacie oficjalnie jest mowa o „hipersonicznych, aerobalistycznych pociskach rakietowych”.

Ponadto, jak podano, „okręty wojenne i okręty podwodne Floty Północnej i Czarnomorskiej wystrzeliły pociski manewrujące Kalibr i pocisk hipersoniczny Cyrkon przeciwko celom morskim i naziemnym.” Z kolei na poligonie Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim wystrzelono pocisk manewrujący Iskander z wyrzutni lądowej, a z poligonu Płesieck na północy Rosji odpalono międzykontynentalną rakietę balistyczną Jars, w kierunku poligonu Kura na Kamczatce.

Bombowce strategiczne Tu-95MS wystrzeliły z powietrza rakiety manewrujące, które uderzyły w cele na poligonach w Kura i Piemboj.

Poinformowano też, że na Morzu Barentsa atomowy krążownik podwodny Karelia wystrzelił rakietę balistyczną Siniewa, o zasięgu ponad 8 tys. km.

Jak podał Kreml, wszystkie wystrzelone rakiety skutecznie trafiły w wyznaczone cele. „Zadania wyznaczone podczas ćwiczeń sił odstraszania strategicznego zostały w pełni osiągnięte i wszystkie rakiety trafiły w wyznaczone cele, potwierdzając swoje charakterystyki” – napisano w komunikacie.

Jednocześnie biuro prasowe Kremla podkreśla, że ćwiczenia te były zaplanowane z wyprzedzeniem i przeprowadzono w celu sprawdzenia stopnia przygotowania centrów dowodzenia, obsługi wyrzutni oraz załóg okrętów-nosicieli „do wypełniania wyznaczonych misji”, a także sprawności uzbrojenia strategicznych sił nuklearnych i konwencjonalnych.

