Władimir Putin komentuje zatrzymania osób podejrzanych o próbę przeprowadzenia zamachu na Łukaszenkę

Jak poinformowała białoruska państwowa agencja prasowa Biełta, prezydent Rosji Władimir Putin skomentował doniesienia o próbie zamachu stanu na Białorusi, wygłaszając przemówienie do Zgromadzenia Federalnego w Moskwie 21 kwietnia.

Władimir Putin twierdzi, że kraje zachodnie ignorują informacje o planach zamachu stanu na Białorusi i zamachu na prezydenta tego kraju.

Zdaniem prezydenta Rosji sankcje na Białoruś motywowane są politycznie. „Próby narzucania innym swojej woli przez poszczególne państwa stały się powszechną praktyką. Ale dzisiaj ta praktyka wyrasta na coś bardziej niebezpiecznego. Mam na myśli niedawną bezpośrednią próbę zorganizowania zamachu stanu na Białorusi i zamachu na prezydenta tego kraju. Znamienne jest, że nawet te skandaliczne działania nie są potępiane przez tak zwany kolektywny Zachód. Przymknęli na to oko, udając, że nic się nie wydarzyło” – powiedział Władimir Putin.

„Plany organizowania przewrotów i zabijania najwyższych urzędników, jak w przypadku prezydenta Białorusi, są nie do przyjęcia, niezależnie od stosunku do polityki białoruskiego przywódcy” – podkreślił Władimir Putin. „Organizowanie przewrotów, zabójstw politycznych, w tym wyższych urzędników, to o wiele za dużo. Sprawy zaszły za daleko” – powiedział rosyjski przywódca.

Według niego zeznania uczestników spisku świadczą o przygotowaniach do masowego cyberataku na kraj. „Wystarczy wspomnieć o zeznaniach zatrzymanych uczestników spisku o odcięciu Mińska, łącznie z infrastrukturą miejską i środkami komunikacji, całą siecią elektroenergetyczną stolicy Białorusi. To pokazuje, nawiasem mówiąc, że przygotowania do masowego cyberataku były w toku. Nie da się tego zrobić inaczej, na przykład przez wciśnięcie jednego przełącznika” – powiedział Władimir Putin.

„Wydaje się, że nie bez powodu zachodni koledzy uparcie odrzucali liczne propozycje Rosji dotyczące nawiązania międzynarodowego dialogu w zakresie informacji i cyberbezpieczeństwa” – kontynuował Władimir Putin. „Proponowaliśmy to wiele razy. Nie chcą nawet rozmawiać na ten temat” – dodał.

