Brytyjski wywiad: rośnie ryzyko eskalacji na Morzu Czarnym

Istnieje potencjał do wzrostu intensywności i zakresu przemocy w regionie Morza Czarnego – uważa brytyjski wywiad.

Według opublikowanej w środę nowej oceny brytyjskiego wywiadu wojskowego, rosyjska Flota Czarnomorska po wyjściu Rosji z porozumień zbożowych zmieniła swoją postawę. W ten sposób ma się przygotowywać do blokady Ukrainy.

„Nowoczesna korweta Siergiej Kotow została wysłana na południową część Morza Czarnego, patrolując szlak żeglugowy między Bosforem a Odessą. Istnieje realna możliwość, że będzie częścią grupy zadaniowej, mającej przechwytywać statki handlowe, które według Rosji płyną na Ukrainę” – czytamy w ocenie wywiadu Wielkiej Brytanii.

Zdaniem brytyjskiego wywiady wojskowego, dzięki porozumieniu zbożowemu udawało się złagodzić wykorzystywanie Morza Czarnego w ramach działań wojennych.

„Teraz istnieje potencjał do wzrostu intensywności i zakresu przemocy w tym regionie” – podsumowano.

