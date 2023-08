Brytyjski wywiad: Rosja i Ukraina mają ograniczone siły do przełamania na froncie

Obie strony wojny na Ukrainie mają ograniczone niezaangażowane w walkę siły, które mogłyby doprowadzić do przełamania – ocenia brytyjski wywiad. Jak informują Brytyjczycy, w minionym tygodniu większość linii frontu rosyjsko-ukraińskiego pozostała statyczna.

Brytyjski resort obrony podał w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że na południu siły ukraińskie kontynuowały natarcie wzdłuż biegu rzeki Mokri Jały, zabezpieczając wioskę Urożajne w obliczu silnego oporu sił rosyjskich. Siły rosyjskie kontynuowały z kolei ataki rozpoznawcze w rejonie Kupiańska, lecz nie osiągnęły znaczących postępów.

Brytyjczycy oceniają, że obie strony są zbyt słabe, by doprowadzić do przełamania na froncie. “Na całym froncie obie strony stoją przed podobnym wyzwaniem: próbą pokonania dobrze okopanych sił, mając do otwarcia nowych ataków ograniczone siły niezaangażowane w walkę” – czytamy.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 August 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 19, 2023