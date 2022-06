Brytyjski wywiad: Rosja czyni postępy w Donbasie. „To efekt wsparcia lotnictwa”

Rosyjskie postępy w Donbasie są związane ze zwiększeniem wsparcia lotniczego dla sił lądowych, czego rosyjskie wojska nie zdołały zapewnić w poprzedniej fazie inwazji na Ukrainę – poinformował w sobotę brytyjski resort obrony.

Rosyjska aktywność powietrzna nad terenami w Donbasie, o które toczy się walka, nadal jest wysoka, a rosyjskie samoloty przeprowadzają uderzenia z wykorzystaniem zarówno amunicji kierowanej, jak i niekierowanej. Niezdolność Rosji do unieszkodliwienia lub zniszczenia ukraińskich systemów strategicznej obrony powietrznej w pierwszych dniach konfliktu ograniczyła jej możliwości zapewnienia taktycznego wsparcia lotniczego dla lądowych elementów manewrowych, co przyczyniło się do niepowodzenia w natarciu na Kijów – przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/0aOZJCGvVJ

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3W92EWHUmh

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2022