Sekretarz generalny NATO rozmawiał z premier Finlandii o przystąpieniu do sojuszu

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i fińska premier Sanna Marin dyskutowali w Waszyngtonie o perspektywach przystąpienia Finlandii do sojuszu.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował w sobotę na Twitterze o swoim spotkaniu z fińską premier Sanną Marin. Podczas spotkania w Waszyngtonie dyskutowali o perspektywach przystąpienia Finlandii do sojuszu.

Great to meet with Prime Minister @MarinSanna of our close partner #Finland in Washington. We discussed the need to address #Turkey’s concerns & move forward with the #NATO membership application by Finland & Sweden. pic.twitter.com/wPTjhYHMLy

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 3, 2022