Kaczyński na konwencji PiS: „wybudowaliśmy” 235 tysięcy mieszkań

Pobiliśmy rekord i wybudowaliśmy 235 tysięcy mieszkań w 2021 roku, ale co to oznacza? Pod koniec epoki Gierka było ich więcej – oświadczył w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Słowa padły podczas konwencji partii w Markach koło Warszawy.

Jarosław Kaczyński przyznał, że pod kątem polityki mieszkaniowej „nie wszystko wyszło”. Dodał, że „stać nas”, by budować więcej. Prezes PiS stwierdził, że rządzący „pobili rekord”, ponieważ w 2021 roku „wybudowali” 235 tysięcy mieszkań. To wszystkie oddane do użytku mieszkania w Polsce w 2021 roku. „To najlepszy wynik od 1979 roku, ale co on oznacza? Przy końcu (epoki) Gierka było ich więcej, około 300 tysięcy. Oczywiście te mieszkania były inne pod względem klasy czy powierzchni” – powiedział Kaczyński, cytowany przez portal Interia.

Prezes PiS podkreślił, że w sferze polityki mieszkaniowej „nie wszystko wyszło”. Jako przykład podął program „Mieszkanie Plus”. „Tylko 18 tysięcy wybudowanych mieszkań i 24 tysiące powstających, a powinno ich być dużo, dużo więcej” – podkreślił.

Powiedział, że „moglibyśmy być zadowoleni z sytuacji, gdyby mieszkań oddawano półtora razy więcej, czyli około 350 tys., a bardzo zadowoleni, gdyby było dwa razy więcej”. „Gdyby spojrzeć na historię krajów, które w latach 60. były dużo biedniejsze niż dzisiejsza Polska – Hiszpanii czy Grecji – to musielibyśmy uznać, że dopiero te 470 tys. (nowych mieszkań) pozwoli nam wyrównać bliskie sobie greckie i hiszpańskie wyniki” – dodał.

Wyraził opinię, że „stać nas” na taki projekt.

Podczas sobotniej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński przedstawił też plany partii „na najbliższe miesiące”. Zapowiedział, że „w nieodległym terminie” rząd opanuje inflację. Zadeklarował także, że państwo przekaże w 2024 roku 6 proc. PKB na ochronę zdrowia.

