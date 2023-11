Brytyjski wywiad o problemach logistycznych Floty Czarnomorskiej. Mają związek z ukraińskimi atakami

Brytyjski wywiad zwraca uwagę na problemy logistyczne rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Mają związek z ukraińskimi atakami dalekiego zasięgu.

Resort obrony Wielkiej Brytanii podkreślił w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że Flota Czarnomorska zazwyczaj ładowała pociski manewrujące w bazie w Sewastopolu na Krymie, jednak obiekt ten jest coraz bardziej zagrożony przez ukraińskie ataki dalekiego zasięgu. Brytyjczycy wskazują, że Rosja najprawdopodobniej uzna Noworosyjsk za najlepszą alternatywę.

Przeniesienie tam ładowania pocisków wymagałoby jednak nowych procesów dostawy, przechowywania, obsługi i załadunku.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 November 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 25, 2023