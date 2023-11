Brytyjski wywiad o “kluczowym czynniku” dla Rosji. Chodzi o naprowadzaną laserowo amunicję artyleryjską

Rosja chce zwiększyć produkcję 152-milimetrowej, naprowadzanej laserowo amunicji artyleryjskiej Krasnopol-M2 i poprawić jej działanie w złych warunkach pogodowych. Brytyjski wywiad uważa, że to dla Rosji “kluczowy czynnik”.

Brytyjski resort obrony zwrócił uwagę we wtorkowej aktualizacji wywiadowczej, że Rosja ogłosiła zamiar zwiększenia produkcji swojej 152-milimetrowej, naprowadzanej laserowo amunicji artyleryjskiej Krasnopol-M2 i poprawy jej działania w złych warunkach pogodowych.

Brytyjczycy podkreślają, że już teraz ten typ amunicji jest z powodzeniem wykorzystywany, np. do precyzyjnych ataków na pojedyncze ukraińskie pojazdy. Zdaniem brytyjskiego wywiadu, rosyjski przemysł obronny nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości amunicji konwencjonalnej. W związku z tym planowane zwiększenie produkcji Krasnopolu jest prawdopodobnie próbą bardziej efektywnego wykorzystania obecnych mocy produkcyjnych.

