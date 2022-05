Brytyjski wywiad: Białoruś rozmieszcza wojska na granicy z Ukrainą i Polską

Według poniedziałkowego raportu wywiadu Wielkiej Brytanii, Białoruś wysyła wojska na granicę z Ukrainą, aby odwrócić uwagę Kijowa od bitwy o Donbas.

Brytyjski wywiad sugeruje, że Białoruś wysyła wojska na granicę z Ukrainą, aby odwrócić uwagę Kijowa od bitwy o Donbas. Siły specjalne armii Białorusi gromadzą się na 1084-kilometrowej południowej granicy z Ukrainą, podczas gdy inne jednostki są wysyłane na zachód, w kierunku granicy z Polską.

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie wywiadowczym brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Białoruś wydaje się angażować w taktykę odwracania uwagi, gromadząc wojska na granicy z Ukrainą, aby odwrócić uwagę Kijowa od wschodu.

„Po ćwiczeniach na początku tego miesiąca Białoruś ogłosiła rozmieszczenie sił do operacji specjalnych wzdłuż granicy z Ukrainą, a także jednostek obrony przeciwlotniczej, artylerii i rakiet na poligonach na zachodzie kraju” – czytamy w komunikacie brytyjskiego ministerstwa.

„Obecność sił białoruskich w pobliżu granicy prawdopodobnie zajmie wojska ukraińskie, więc nie będą mogły wspierać operacji w Donbasie. Pomimo wczesnych spekulacji, do tej pory siły białoruskie nie były bezpośrednio zaangażowane w konflikt. Jednak terytorium białoruskie zostało wykorzystane jako punkt wypadowy dla początkowego natarcia Rosji na Kijów i Czernihów. Rosja zorganizowała też wypady powietrzne i ataki rakietowe z Białorusi”.

Ministerstwo poinformowało, że Łukaszenko wydaje się „równoważyć poparcie dla rosyjskiej inwazji z chęcią uniknięcia bezpośredniego udziału wojska z ryzykiem zachodnich sankcji”. Wywiad sugerował również, że prawdopodobnie będzie starał się uniknąć ewentualnego odwetu ze strony Ukrainy i „niezadowolenia w białoruskim wojsku”.

