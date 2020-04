Bosak zaapelował do rządu o zaprzestanie finansowania WHO

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak we wtorek zaapelował do rządu o zaprzestanie finansowania WHO. „Polska niepotrzebnie finansuje Światową Organizację Zdrowia” – ocenił. Podkreślił, że organizacja była wielokrotnie oskarżana o brak obiektywizmu oraz kierowanie się lewicową ideologią.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak zaapelował do polskiego rządu o zaprzestanie finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). „Chciałbym wezwać polski rząd, aby podobnie jak Stany Zjednoczone, które ponad tydzień temu zadeklarowały, że odstępują od finansowania Światowej Organizacji Zdrowia, aby również nasze państwo zdecydowało się zaprzestać finansowania tej globalistycznej, biurokratycznej i popełniającej masę błędów, finansowanej głównie przez koncerny farmaceutyczne, organizacji” – powiedział. Zaznaczył także, że względem WHO były wielokrotnie formułowane zarzuty o brak obiektywizmu oraz kierowanie się jednym – lewicowym – wektorem ideologicznym.

Zdaniem wiceprezesa Ruchu Narodowego WHO jest międzynarodową agendą, bardzo mocno obrośniętą biurokracją. Podkreślił też, że stanowiska organizacji są bardzo często motywowane ideologicznie, jego zdaniem z taką sytuacją mamy do czynienia np. w kwestii aborcji. W opinii Bosaka organizacja „jest całkowicie zdominowana przez ludzi o poglądach lewicowych, nie służy dobru wspólnemu, nie służy jedynie celom dbałości o zdrowie, lecz pomaga także w realizacji konkretnej agendy ideowej”.

Zdaniem Bosaka WHO jest dotowana przez prywatne koncerny farmaceutyczne, posiadające w sektorze zdrowotnym bardzo konkretne interesy. „Światowa Organizacja Zdrowia była niejednokrotnie oskarżana o brak obiektywizmu, o kierowanie się wytycznymi, które wynikają albo z ideologii, albo z interesów międzynarodowych korporacji” – zaznaczył.

Zwrócił uwagę na pomyłki WHO w kwestii pandemii koronawirusa. „Przypomnijmy, że Światowa Organizacja Zdrowia spóźniła się z ogłoszeniem pandemii koronawirusa. Nawet kiedy już cały świat miał świadomość, że panuje pandemia, to jej nie ogłaszała” – tłumaczył. Zwrócił także uwagę na pomyłkę WHO dotyczącą środków mających zapobiegać epidemii.

Podsumowując zaznaczył, że Polska niepotrzebnie finansuje tę organizację. Wskazał też, że polski rząd, nie posiadający wpływu na WHO, dotuję ją kwotą 17 mln złotych.

Jak pisaliśmy, Trump polecił swej administracji, by wstrzymała wpłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia, czym groził jakiś czas temu. Ma to trwać do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w „niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa”. Amerykański prezydent zarzuca WHO „liczne błędy”, które „przyczyniły się do wielu przypadków śmierci” i twierdzi, że gdyby organizacja ta działała szybciej i bardziej zdecydowanie, ofiar śmiertelnych koronawirusa byłoby znaczniej mniej, a sama epidemia ograniczyłaby się do Chin. Trump wypomniał też WHO skrytykowanie jego decyzji o zamknięciu granic USA przed Chińczykami. Już wcześniej zarzucał on Organizacji „chinocentryzm”.

