Pomoc humanitarna napłynęła do Strefy Gazy

Agencja Anadolu podała, że w niedzielę Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca wysłało konwój składający się z 50 ciężarówek z pomocą do miasta Gaza i północnej Strefy Gazy.

Towarzystwo podało w oświadczeniu: „wysłaliśmy dzisiaj konwój z pomocą składający się z 50 ciężarówek do Gazy i południowej prowincji [Strefy Gazy], wyładowanych żywnością, wodą, artykułami pierwszej potrzeby, lekarstwami i środkami medycznymi dla ratownictwa”, jak możemy przeczytać na X.



