Pierwsi polscy piloci zakończyli szkolenie na FA-50 [+FOTO]

Władimir Putin w sobotę rano zaapelował do sił grupy Wagnera: „Apeluję do tych, którzy zostali popchnięci do prowokacji i wojskowej rebelii” – powiedział. Putin dodał, „potrzebujemy jedności, konsolidacji i odpowiedzialności. Wszelkie wewnętrzne zawirowania są dla nas jako narodu śmiertelnym zagrożeniem dla naszej państwowości; to cios dla Rosji dla naszego narodu i naszych działań w obronie naszej ojczyzny. Takie zagrożenie spotka się z ostrą reakcją”.

„Ta bitwa, w której rozstrzygają się losy naszego narodu, wymaga jedności wszystkich sił, jedności, konsolidacji i odpowiedzialności, kiedy wszystko, co nas osłabia, wszelkie spory, które nasi zewnętrzni wrogowie mogą wykorzystać i wykorzystać do osłabienia nas od wewnątrz, trzeba odrzucić” – podkreśliła głowa państwa. "A zatem działania, które rozbijają naszą jedność, są w istocie apostazją wobec ich narodu, ich towarzyszy broni, którzy teraz walczą na froncie. To cios w plecy naszego kraju i naszego narodu”.