Na Białorusi pojawili się żołnierze rosyjskiego desantu

Ministerstwo Obrony Republiki Białoruś poinformowało, że na terytorium tego państwa pojawili się żołnierze rosyjskich Wojsk Powietrzno-Desantowych (WDW).

Białoruskie ministerstwo podało w niedzielę, że na Białoruś przybyli żołnierze 234. pułku desantowo-szturmowego rosyjskiej 76. gwardyjskiej dywizji desantowo-szturmowej. Mają oni wziąć udział w ćwiczeniach jakie na terytorium Białorusi przeprowadzoną wraz z żołnierzami 103. Witebskiej Wydzielonej Brygady Powietrzno-Desantowej. Ćwiczenia będą trwać w dniach 14-27 marca.

„Do tych ćwiczeń przygotowywaliśmy się od dawna. Teraz pokażemy wszystkie nasze osiągnięcia, a także podzielimy się naszym doświadczeniem z naszymi białoruskimi kolegami. Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się na gościnnej białoruskiej ziemi, jak zawsze witano nas bardzo serdecznie i gościnnie.” – skomentował przedstawiciel rosyjskich Wojsk Powietrzno-Desantowych płk Roman Samochin, którego zacytował oficjalny kanał białoruskiego Ministerstwa Obrony na Telegramie

Ćwiczenia będą miały miejsce na poligonie Osipowiczskij w obwodzie mohylewskim. Będą się składać z takich elementów jak ćwiczenia desantu ze spadochronami oraz ćwiczenia w pokonywaniu przeszkody wodnej w porze dziennej i nocnej.

„Obie armie bardzo intensywnie ćwiczą, w tym zwiększenie stopnia interoperacyjności swoich jednostek” – skomentowała w poniedziałek dla Polskiego Radia Anna Dyner z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych -” Warto też podkreślić, że oprócz realizacji wspólnych manewrów wojskowych w różnej skali, od małej do bardzo dużej, bardzo często ćwiczenia, które odbywają się w obu państwach, są zsynchronizowane. Dotyczy to m.in. ćwiczeń odbywających się w Zachodnim Okręgu Wojskowym, w tym w obwodzie kaliningradzkim – są one skorelowane w czasie z manewrami przeprowadzanymi przez stronę białoruską. Szczególnie wyraźnie widać to w tym roku, już od lutego.”

