Kult Szuchewycza w Tarnopolu (Kresowy Przegląd Tygodnia #19)

Władze Tarnopola poinformowały, że nie anulują swojej decyzji o nadaniu stadionowi miejskiemu imienia Romana Szuchewycza (znajdującego się przy prospekcie Bandery); przeciw takiej decyzji zaprotestował IPN oraz polscy i żydowscy dyplomaci; polski ambasador nie pochwalił się swoją reakcją (odwołaniem wizyty w Tarnopolu) w mediach społecznościowych; kolejne polskie miasta zawieszają współpracę z Tarnopolem; w odpowiedzi wykładowca akademicki z Lwowa postuluje przemianowanie Humania na „miasto Bandery” i nazwania w ten sposób „przez każde ukraińskie miasto” stacji, portów i samolotów; grób Bandery w Monachium został oblany nieznaną substancją; parlament Ukrainy zawnioskował do prezydenta o nadanie tytuły bohatera Ukrainy Jewnehowi Konowalcowi, przywódcy organizacji prowadzących w II RP działalność terrorystyczną.

Aby otrzymywać co tydzień pełny Kresowy Przegląd Tygodnia, zapisz się do newslettera Kresy.pl.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Kult Szuchewycza w Tarnopolu

Po krytyce, władze Tarnopola poinformowały, że nie anulują swojej decyzji o nadaniu stadionowi miejskiemu imienia Romana Szuchewycza. Przeciwko takiemu patronowi obiektu protestowały Izrael i Polska. „Tarnopolscy, ukraińscy i zagraniczni sportowcy będą startować na stadionie imienia Romana Szuchewycza” – podkreślił Nadał wzywając Ukraińców, by „byli jak Roman Szuchewycz”.

W nagraniu opublikowanym w piątek na Facebooku Serhij Nadał przypomniał, że co roku na początku marca Tarnopol organizuje młodzieżowe zawody o „Puchar Szuchewycza” po to, by upamiętnić „wybitnego przywódcę UPA”, jakim był Roman Szuchewycz. „Symbolicznym będzie to, że w tym roku nagrodzenie zwycięzców zawodów odbędzie się na miejskim stadionie imienia Romana Szuchewycza” – mówił mer Tarnopola.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„W żadnym razie nie zmienimy tej nazwy. Tarnopolscy, ukraińscy i zagraniczni sportowcy będą startować na stadionie imienia Romana Szuchewycza” – napisał Nadał w poście towarzyszącym opublikowanemu nagraniu.

„Instytut Pamięci Narodowej protestuje przeciwko nazwaniu stadionu w Tarnopolu im. Romana Szuchewycza, w czasie II Wojny Światowej oficera niemieckich batalionów policyjnych „Nachtigal”, a następnie dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii odpowiedzialnego za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej” – czytamy w opublikowanym przez IPN środowym komunikacie. „Roman Szuchewycz, jako przywódca OUN, należał do szczególnie gorących zwolenników brutalnej czystki i fizycznej likwidacji ludności polskiej”.

„Ukraińska gloryfikacja Romana Szuchewycza uwłacza pamięci polskich, żydowskich i ukraińskich ofiar ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA. Ta antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, miała charakter ludobójstwa. W latach 1943-1945 UPA zamordowała ok. 100. 000 Polaków, z czego większość na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej” – pisze Instytut.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki w reakcji na nadanie imienia Romana Szuchewycza stadionowi w Tarnopolu odwołał wizytę w tym mieście. Wystosował także list do miast partnerskich Tarnopola w Polsce. Reakcję polskiego dyplomaty nagłośniono dopiero po tym, jak w tej samej sprawie stanowczo wypowiedział się Izrael.

W swoim liście ambasador Cichocki wyraził nadzieję na „rozwiązanie problemów tożsamościowych” poprzez dialog władz Polski i Ukrainy. „Jesteśmy sąsiadami – zbyt wiele nas łączy, byśmy pozwolili grupie nieodpowiedzialnych polityków zniszczyć dorobek pojednania ostatnich dekad” – napisał dyplomata.

Według PAP ambasador wysłał także osobny list do polskich miast, które są związane z Tarnopolem umowami o partnerstwie. Poinformował w nim o decyzji radnych w sprawie patrona stadionu w Tarnopolu i przypomniał, że „ofiary Szuchewycza i jego podwładnych w dalszym ciągu nie mogą liczyć na chrześcijański pochówek na terytorium współczesnej Ukrainy”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Do momentu opublikowania artykułu na ten temat żadne medium elektroniczne na Ukrainie, w tym lokalne media w Tarnopolu, nie odnotowało reakcji ambasadora Cichockiego. Sam ambasador nie poinformował o niej na swoim profilu na Twitterze, mimo, że aktywnie go używa; przemilczano ją także na facebookowym profilu ambasady RP w Kijowie.

W środę rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko odpowiedział izraelskiemu ambasadorowi. „Zachowanie narodowej pamięci ukraińskiego narodu pozostaje jednym z priorytetów państwowej polityki Ukrainy” – napisał Nikołenko na Twitterze. W opinii rzecznika ukraińskiej dyplomacji dyskusje w tej sferze powinny odbywać się na szczeblu historyków. Nikołenko pouczył Liona, że „dyplomaci powinni pracować nad wzmocnieniem przyjaznych stosunków i wzajemnego szacunku między narodami, a nie na odwrót”.

Burmistrz Nysy i Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie wezwali w piątek władze Tarnopola (miasta partnerskiego Nysy) do zmiany nazwy stadionu imienia Szuchewycza. „W innym przypadku nie będzie możliwa dalsza współpraca”. Stosunki z Tarnopolem zawiesił już Zamość.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Bohdan Biliński, profesor konstrukcji budowlanych i mostów na Politechnice Lwowskiej, zaproponował w piątkowym poście na Facebooku zmianę nazwy Humań, na „Miasto Bandery”. Wykładowca zaproponował to w odpowiedzi na skargi dotyczące nazwania stadionu w Tarnopolu imieniem Szuchewycza. Bliński powiedział, że każde ukraińskie miasto powinno „nazwać stacje, porty i samoloty imieniem Stepana Bandery”.

Grób Stepana Bandery w Monachium został oblany nieznaną substancją. Poinformował o tym znany z kontrowersyjnych poglądów ambasador Ukrainy w Niemczech, przy okazji broniąc samej postaci przywódcy OUN-B przed „demonizowaniem”. Jak podaje portal Europejska Prawda, to nie pierwszy przypadek wandalizmu na grobie przywódcy OUN-B. W sierpniu 2014 roku nagrobek został uszkodzony. W 2015 roku odnowiony pomnik stał się kilkukrotnie celem wandali. W 2018 roku brytyjski prorosyjski dziennikarz Graham Phillips w rocznicę śmierci Bandery zrobił awanturę ludziom oddającym mu hołd przy jego grobie, zerwał z grobu ukraińskie i banderowskie flagi i zawiesił na nim baner z napisem „Tu jest pochowany ukraiński nazista Stepan Bandera”.

Ukraiński parlament zgodził się na skierowanie do prezydenta Ukrainy wniosku o nadanie Jewnehowi Konowalcowi najwyższego ukraińskiego odznaczenia – tytułu Bohatera Ukrainy. Jewhen Konowalec był przywódcą ukraińskich podziemnych organizacji UWO i OUN, które prowadziły w II RP działalność terrorystyczną i dywersyjną.

Kresy.pl