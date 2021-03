Wykładowca Politechniki Lwowskiej proponuje zmianę nazwy miasta Humań na „Miasto Bandery”

Wykładowca z Politechniki Lwowskiej wezwał rząd do zmiany nazwy miasta Humań na „Miasto Bandery” – poinformował w sobotę Times of Israel. Wykładowca zaproponował to w odpowiedzi na skargi dotyczące nazwania stadionu w Tarnopolu imieniem Szuchewycza.

Jak poinformował w sobotę portal Times of Israel, wykładowca z Politechniki Lwowskiej wezwał rząd do zmiany nazwy miasta Humań na „Miasto Bandery”. Wykładowca zaproponował to w odpowiedzi na skargi dotyczące nazwania stadionu w Tarnopolu imieniem Szuchewycza.

Bohdan Biliński, profesor konstrukcji budowlanych i mostów na Politechnice Lwowskiej, zaproponował w piątkowym poście na Facebooku zmianę nazwy Humań, na „Miasto Bandery”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Bliński powiedział, że każde ukraińskie miasto powinno „nazwać stacje, porty i samoloty imieniem Stepana Bandery”.

„Może ten zły duch przestanie do nas przychodzić” – napisał Bliński o krytyce honorowania Bandery, Szuchewycza i innych nazistowskich kolaborantów.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, Rada Miejska Tarnopola na posiedzeniu postanowiła nazwać Stadion Miejski w Tarnopolu imieniem Romana Szuchewycza. Decyzję podjęto w 71. rocznicę śmierci Szuchewycza, który 5 marca 1950 roku zginął w walce z NKWD.

„Głównodowodzący UPA był nie tylko wzorowym dowódcą, ale także dobrym sportowcem i liderem w wielu dyscyplinach sportowych. A właśnie teraz w Tarnopolu odbywają się XI zawody sportowo-patriotyczne „Puchar Szuchewycza” – powiedział mer Tarnopola Serhij Nadał.

Roman Szuchewycz był głównodowodzącym tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnym za ludobójstwo Polaków w Małopolsce Wschodniej. Historycy spierają się o zakres jego odpowiedzialności za ludobójstwo na Wołyniu, ponieważ pełnię władzy w UPA uzyskał już po kulminacji zbrodni wołyńskiej. Wiadomo, że Szuchewycz co najmniej zaakceptował mordy na wołyńskich Polakach. Zarzuca mu się także kolaborację z Niemcami – w 1941 roku był oficerem podporządkowanego Abwehrze batalionu Nachtigall, a w 1942 roku w szeregach niemieckiej policji pacyfikował wioski na Białorusi. Zginął w 1950 roku pod Lwowem zastrzelony przez żołnierzy sowieckich.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Po krytyce, władze Tarnopola poinformowały, że nie anulują swojej decyzji o nadaniu stadionowi miejskiemu imienia Romana Szuchewycza. Przeciwko takiemu patronowi obiektu protestowały Izrael i Polska. „Tarnopolscy, ukraińscy i zagraniczni sportowcy będą startować na stadionie imienia Romana Szuchewycza” – podkreślił Nadał wzywając Ukraińców, by „byli jak Roman Szuchewycz”.

W nagraniu opublikowanym w piątek na Facebooku Serhij Nadał przypomniał, że co roku na początku marca Tarnopol organizuje młodzieżowe zawody o „Puchar Szuchewycza” po to, by upamiętnić „wybitnego przywódcę UPA”, jakim był Roman Szuchewycz. „Symbolicznym będzie to, że w tym roku nagrodzenie zwycięzców zawodów odbędzie się na miejskim stadionie imienia Romana Szuchewycza” – mówił mer Tarnopola.

„W żadnym razie nie zmienimy tej nazwy. Tarnopolscy, ukraińscy i zagraniczni sportowcy będą startować na stadionie imienia Romana Szuchewycza” – napisał Nadał w poście towarzyszącym opublikowanemu nagraniu.

Kresy.pl/Times of Israel