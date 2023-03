Rosja zawsze pozostanie ważna dla Europy, twierdzi minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg. Przekonuje, że myślenie w inny sposób to urojenia.

Jak przekazała w środę agencja prasowa Reuters, szef austriackiego MSZ powiedział, że Rosja zawsze pozostanie ważna dla Europy. Przekonywał, że myślenie w inny sposób to urojenia.

Alexander Schallenberg bronił także drugiego co do wielkości banku w kraju, Raiffeisen Bank International, twierdząc, że nierozsądne jest krytykowanie za prowadzenie działalności w Rosji, podczas gdy wiele innych zachodnich firm zrobiło to samo.

„Myślenie, że nie będzie już Rosji i możemy oddzielić się we wszystkich obszarach, jest złudzeniem” – powiedział Reuterowi Schallenberg, dodając, że chociaż Austria rozluźni więzi, „nie może się to zdarzyć z dnia na dzień”.

„Dostojewski i Czajkowski pozostają częścią kultury europejskiej, czy nam się to podoba, czy nie. Nadal będzie naszym największym sąsiadem. Pozostanie drugą co do wielkości potęgą jądrową na świecie”.

„Bądźmy realistami” – powiedział. „91% zachodnich firm nadal znajduje się w Rosji i robi to, co jest rozsądne: czekając”.

„W Rosji jest wystarczająco dużo banków amerykańskich, w tym jeden o nazwie Bank of America” – powiedział Schallenberg.

Rzecznik Bank of America odpowiedział: „Nasze działania koncentrują się na przestrzeganiu wszystkich sankcji”.

Schallenberg powiedział, że woli egzekwowanie istniejących sankcji europejskich niż wprowadzanie dalszych środków. „To bardzo tępa broń” – powiedział. „Mieliśmy ogromne pakiety sankcji. Dajmy im czas na pracę”.

Kresy.pl/Reuters