Ambasador USA ostrzega polskie władze. Chodzi o zagrożenie dla infrastruktury krytycznej

Zdaniem ambasadora USA Marka Brzezinskiego, procedowane w Sejmie nowe przepisy mogą spowodować, iż „kraje, nie budzące zaufania” zyskają niebezpieczny wpływ na infrastrukturę krytyczną w Polsce. Wysłał w tej sprawie list m.in. do marszałek Sejmu, KPRP oraz resortów obrony, dyplomacji i aktywów państwowych.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski wystosował list do polskich władz, w tym do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ostrzegł w nim przed negatywnymi konsekwencjami procedowanej w parlamencie nowej ustawy, dotyczącej zniesienia zasad użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia tego we własność.

Jak podano, amerykański dyplomata skierował swój list także do Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Rau, Ministra Obrony Narodowej – wicepremiera Mariusza Błaszczaka i Ministra Aktywów Państwowych – wicepremiera Jacka Sasina. Ponadto, pismo trafiło też do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta RP i do marszałka Senatu.

Sprawę opisała w piątek „Gazeta Wyborcza”, która miała otrzymać kopię listu od swojego informatora. W liście Brzezinski wyraża opinię, że nowe przepisy mogą spowodować, iż polska infrastruktura krytyczna wpadnie w ręce państw „wysokiego ryzyka”.

„W kontekście pracy polskiego Sejmu nad tą ustawą chcę zwrócić Pani uwagę na naszą obawę, że z nowych przepisów mogą skorzystać pewne kraje, nie budzące zaufania, które mogą w ten sposób wzmocnić swoją obecność w Polsce” – czytamy w liście ambasadora USA do marszałek Witek, cytowanego przez „GW”.

„Niezamierzoną konsekwencją przygotowywanej nowelizacji może być to, że wspomniane nie budzące zaufania państwa mogą przedsięwziąć w polskiej infrastrukturze krytycznej (w której skład wchodzą te nieruchomości) inwestycje wysokiego ryzyka lub nietransparentne. To z kolei mogłoby wpłynąć na działania Stanów Zjednoczonych, dwustronne relacje, działania NATO i przedsięwzięcia/operacje militarne na terenie Polski” – ostrzegł Brzezinski. Nie precyzuje jednak, o jakie konkretnie państwa, ani jakie elementy polskiej infrastruktury chodzi.

Zdaniem informatora „Wyborczej”, amerykański ambasador mógł mieć na myśli chińskie inwestycje w Polsce, a także sprzedaż części Lotosu saudyjskiej spółce Saudi Aramco oraz węgierskiemu koncernowi MOL. Gazeta dodaje, że może chodzić np. o bazy paliw.

„Zalecamy, by polski rząd rozważył wdrożenie konsultacji międzyresortowych, w które włączone byłoby Ministerstwo Obrony Narodowej, we wszystkich umowach dotyczących wieczystej dzierżawy czy własności na obszarze infrastruktury krytycznej. To szczególnie ważne dla tych umów, które wiążą się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego i bliskością takich obiektów jak lotniska, porty morskie, przedsiębiorstwa pracujące dla przemysłu zbrojeniowego oraz magazyny” – zaznaczył Brzezinski.

Amerykański dyplomata zadeklarował też gotowość ze strony Stanów Zjednoczonych do pomocy w tych konsultacjach.

„Gazeta Wyborcza” / wp.pl / Kresy.pl