Aby zwiększyć dostawy na Ukrainę, Francja potroi produkcję amunicji 155 mm

We wtorek wieczorem kanclerz Niemiec Olaf Scholz i jego delegacja byli ewakuowani na lotnisku w Izraelu. Miało to związek z alarmem przeciwlotniczym. Scholz został ewakuowany do schronu, a reszta delegacji musiała położyć się na płycie lotniska. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zajścia.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na lotnisku Ben Guriona w Izraelu - podaje portal Politico. Niemiecka delegacja wsiadała do samolotu, który miał ją zabrać do Egiptu, gdy nagle rozległy się syreny alarmowe. Wszyscy pasażerowie musieli natychmiast opuścić maszynę.

Scholz został odwieziony do schronu, a reszta delegacji musiała położyć się na płycie lotniska. To efekt incydentu z udziałem dwóch rakiet, które zostały zestrzelone przez izraelski system obrony przeciwlotniczej. Po kilku minutach pasażerowie mogli wsiąść do samolotu.