19-letni Ukrainiec notorycznie łamał polskie prawo. Został deportowany z 6-letni zakazem wjazdu do Polski

19-letni Ukrainiec, który wielokrotnie łamał prawo w Polsce został deportowany do swojego kraju. Otrzymał 6-letni zakaz wjazdu do Polski.

Poznańska policja poinformowała w środę o zatrzymaniu i deportacji 19-letniego Ukraińca, który wielokrotnie łamał polskie prawo. Przez 6 lat mężczyzna ma również zakaz wjazdu m.in. do Polski.

31 marca policjanci z Komisariatu Policji w Buku w Niepruszewie zatrzymali do kontroli kierującego Mazdą, który jak się okazało sporo miał na sumieniu. Przede wszystkim, 19-letni Ukrainiec nie powinien znaleźć się w ogóle za kierownicą samochodu. Po sprawdzeniu młodego mężczyzny w policyjnych systemach, szybko wyszło na jaw, że łamał 5-letni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz był wynikiem ubiegłorocznego prowadzenia przez niego samochodu po pijanemu. W kwietniu 2024 r. podczas kontroli drogowej 19-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Policjanci znaleźli również przy nim narkotyki w postaci mefedronu i marihuany. Został zatrzymany. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy

Policjanci zaczęli analizować przeszłość kryminalną mężczyzny. Ustalili, że nie były to pierwsze przewinienia 19-latka na terenie naszego kraju. Policjanci przeanalizowali wszystkie prowadzone wobec niego postępowania. Wynikało z nich, że był już notowany i zatrzymywany przez policjantów w związku z jazdą w stanie nietrzeźwości, kradzieżą i łamaniem sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Funkcjonariusze stwierdzili, że zachowanie mężczyzny stworzyło realne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

“Komendant Miejski Policji w Poznaniu wystąpił do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Ukrainy, do powrotu do swojego kraju. Prócz pozytywnej decyzji w przedmiocie deportacji, wobec 19-latka orzeczono również zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw strefy Schengen na okres 6 lat. Mężczyzna został przekazany strażnikom granicznym i pod ich eskortą powrócił do swojego kraju” – czytamy.

poznan.policja.gov.pl / Kresy.pl