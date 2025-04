Czechy zakończyły proces przekazywania Ukrainie czołgów T-72M1. Ostatnie egzemplarze trafiły za wschodnią granicę pod koniec marca lub na początku kwietnia. Praga całkowicie wycofała ten typ uzbrojenia ze swojego wyposażenia.

Praga zakończyła przekazywanie Ukrainie wszystkich posiadanych egzemplarzy czołgów T-72M1. Jak informuje w środę czeski dziennik Hospodarskie Noviny, ostatnie dziesięć maszyn zostało przetransportowanych pod koniec marca lub na początku kwietnia. Dziennik dotarł do zdjęć dokumentujących transport czołgów koleją, a także odnotował, że T-72M1 zostały usunięte z oficjalnych stron internetowych armii czeskiej.

„Mogę tylko powiedzieć, że w bazie nie ma już ani jednego T-72M1” – przekazało źródło cytowane przez czeską prasę, powiązane z jednostką, która jako ostatnia dysponowała tymi pojazdami.

Przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie Czechy posiadały łącznie 86 czołgów T-72 i T-72M1. T-72M1 to druga generacja poradzieckiego czołgu podstawowego, napędzanego silnikiem o mocy 780 KM. Pojazd waży około 40 ton i osiąga maksymalną prędkość 60 km/h na drogach utwardzonych. Jego uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa kalibru 125 mm, karabin maszynowy kal. 7,62 mm oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy kal. 12,7 mm.

W porównaniu do wcześniejszych wersji, T-72M1 został wyposażony w wzmocniony pancerz. Mimo to jego możliwości w zakresie ochrony załogi są obecnie znacznie niższe niż w przypadku nowszych czołgów, zwłaszcza produkcji zachodniej.

Równolegle czeski dziennik zwraca uwagę na problemy czeskiej armii z czołgami T-72M4CZ – zmodernizowaną wersją produkowaną jeszcze w czasach Czechosłowacji. Armia posiada 30 takich pojazdów, lecz jak podano, “prawie wszystkie są niesprawne”. Obecnie trwa ich naprawa, określana oficjalnie jako „ulepszenie techniczne”, a termin przywrócenia ich do użytku wyznaczono na najwcześniej 31 grudnia.

