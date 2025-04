Ambasada USA przestrzega Polaków przed nielegalną imigracją do Ameryki

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie opublikowała we wtorek apel do Polaków w sprawie prób nielegalnej imigracji do USA.

We wtorek Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie opublikowała na platformie X (dawniej Twitter) komunikat, w którym odniosła się do kwestii nielegalnej imigracji i związanych z nią zagrożeń.

W opublikowanym wpisie potępiono próby nielegalnej imigracji. „Nielegalne przekraczanie granic wiąże się z przestępczością międzynarodową i zagrożeniami dla bezpieczeństwa na całym świecie. Zabezpieczając nasze granice, kładziemy kres wysiedleniom, wyzyskowi i utracie życia. Zakończenie nielegalnej imigracji zapewnia bezpieczeństwo wszystkim ludziom” – przekazała ambasada.

W treści komunikatu zamieszczono także cytat Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych: „Jeśli rozważasz nielegalną migrację do Ameryki, nawet o tym nie myśl”.

W mediach pojawiły się informacje, że w ramach masowych deportacji nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych usuwani są także przebywający tam bez podstawy prawnej Polacy. Do sprawy odniosło się już Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. “Cały czas monitorujemy sprawę, to nie jest jakaś nowość, ponieważ chciałem zwrócić uwagę, że do 24 stycznia br., w ciągu poprzedniego roku, było 67 deportacji”- powiedział PAP rzecznik polskiej dyplomacji, Paweł Wroński.

Wcześniej Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zauważył, że każdego roku z USA wydalanych jest już kilkaset Polaków. „Proszę pamiętać, że dotychczas także po kilkaset osób rocznie było wydalanych z USA, ale będziemy kontrolować, czy te deportacje nie przyspieszyły” – powiedział Sikorski.

