Trump o światowych liderach: „Dzwonią i całują mnie w d…”, by uniknąć ceł [+VIDEO]

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas przemówienia w Waszyngtonie oznajmił, że światowi przywódcy zabiegają o jego względy, próbując uniknąć nałożonych przez USA ceł. Dzwonią i całują mnie w d…”, by uniknąć ceł.

W trakcie wtorkowego przemówienia w Waszyngtonie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że światowi przywódcy są zaniepokojeni jego decyzjami o wprowadzeniu ceł i podejmują desperackie próby ich złagodzenia. Wystąpienie miało miejsce podczas dorocznej kolacji fundraisingowej Narodowego Komitetu Kongresu Partii Republikańskiej.

„Te kraje do nas dzwonią, całują mnie w d…, żeby negocjować umowy dotyczące ceł” – powiedział Trump. „Naprawdę, oni to robią. Umierają z chęci zawarcia umowy” – dodał.

W swoim 90-minutowym wystąpieniu prezydent USA odegrał scenkę, w której parodiuje rzekome błagania zagranicznych liderów. Naśladował ich mówiąc: „Proszę, Panie Prezydencie, zawrzyjmy umowę. Zrobię wszystko. Zrobię wszystko, Panie Prezydencie”.

Trump nie podał konkretnie, o które państwa chodzi, jednak wiadomo, że wśród objętych nowymi taryfami znalazły się dziesiątki krajów, w tym Chiny – wobec których nałożono 104-procentowe cło na wybrane towary.

Prezydent odniósł się również do krytyki ze strony niektórych członków własnej partii. Skrytykował republikańskich kongresmenów, którzy wspierają projekt ustawy autorstwa przedstawiciela Nebraski Dona Bacona. Projekt zakłada ograniczenie uprawnień prezydenta w zakresie ceł do 60 dni, chyba że Kongres zatwierdzi je osobną uchwałą.

„Widziałem dziś kilku waszych kongresmenów, panowie” – mówił Trump, zwracając się do uczestników wydarzenia. „‘Uważam, że powinniśmy się włączyć w negocjacje dotyczące ceł’. Tak, właśnie tego potrzebuję – kogoś, kto powie mi, jak mam negocjować” – ironizował prezydent.

Trump uważa, że jego podejście do negocjacji handlowych przynosi efekty i nie potrzebuje ingerencji ze strony Kongresu.

Ministrowie handlu państw Unii Europejskiej, którzy spotkali się w poniedziałek w Luksemburgu, byli bliscy porozumienia w sprawie listy amerykańskich towarów, które zostaną objęte cłami w odpowiedzi na radykalną politykę celną Waszyngtonu. Proponowane cła miałyby być odwetem na wprowadzenie amerykańskich ceł na stal i aluminium oraz samochody produkowane w Europie, jak podał w poniedziałek portal Euronews, które poprzedziły generalne oclenie importu do USA ogłoszone przez Donalda Trumpa w środę.

Portal twierdzi jednak, że wśród europejskich ministrów nie ma zgody co do szerszego oclenia importu USA do Unii. W grę wchodzi obłożenie cłem amerykańskiego burbona, choć wzbudziło to protesty państw eksportujących do USA luksusowe alkohole, takich jak Francja, Hiszpania i Włochy.

„Musimy znaleźć właściwą równowagę, aby chronić najbardziej narażone gospodarki UE” – powiedział Euronews anonimowy dyplomata. Jak dodał – „Jesteśmy zjednoczeni w naszym pragnieniu proporcjonalnej odpowiedzi, ponieważ środki odwetowe przeciwko produktom amerykańskim będą miały efekt domina w naszych gałęziach przemysłu”.

Pierwsze europejskiej cła odwetowe mają być wprowadzane od 15 kwietnia, a ewentualna druga transza od 15 maja. Celem tych początkowych środków jest zmuszenie USA do przystąpienia do negocjacji, twierdzi Euronews, zarazem uznając, iż UE chce zamanifestować swoją stanowczość wobec administracji Donalda Trumpa. Zarazem Europejczycy woleliby uniknąć wojny handlowej i chcą ustanowić jakiś modus vivendi z Waszyngtonem.

Euronews spodziewa się, że europejscy politycy osiągną porozumienie co do pierwszej transzy ceł odwetowych wobec USA do środy.

Kresy.pl/The Independent