USA podwyższają cła na Chiny do 104 proc.

Stany Zjednoczone wprowadzą dodatkowe cła na towary z Chin, podnosząc łączną wysokość taryf do 104 proc. Zgodnie z zapowiedziami, nowe stawki wejdą w życie w środę, 9 kwietnia.

O nałożeniu dodatkowych ceł na Chiny poinformował reporter Fox Business Edward Lawrence, powołując się na rzeczniczkę Białego Domu.

„Gdy cła wejdą w życie o 12:01 9 kwietnia, Chiny zobaczą dodatkowe 104 proc. dodane do importu. Chiny nie dotrzymały ustalonego przez prezydenta Trumpa terminu do południa czasu wschodniego na usunięcie taryf odwetowych” – napisał Lawrence na platformie X.

