Szefowa KE o cłach Trumpa: opcja zero na stole, a w odwodzie taryfy odwetowe

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała Stanom Zjednoczonym kompromis polegający na wyzerowaniu wzajemnych ceł na towary przemysłowe.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen poinformowała w poniedziałek, że Unia Europejska zaproponowała Stanom Zjednoczonym wprowadzenie zerowych ceł na towary przemysłowe, aby uniknąć wojny handlowej.

“Zaoferowaliśmy zerowe cła na towary przemysłowe, tak jak zrobiliśmy to z powodzeniem z wieloma innymi partnerami handlowymi, ponieważ Europa jest zawsze gotowa na dobrą umowę. Jest na stole” – oświadczyła szefowa KE w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Jak dodała, już wcześniej na stole negocjacyjnym leżała taka propozycja dotycząca rynku samochodowego, ale “nie spotkała się z adekwatną reakcją USA”.

Podkreśliła, że Unia jest również gotowa do zastosowania środków odwetowych i obrony swoich interesów.

Europe is ready to negotiate with the US.

We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.

Because we’re always ready for a good deal.

But we’re also prepared to respond with countermeasures.

And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025