Minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavský ogłosił podczas spotkania szefów dyplomacji NATO w Brukseli, że Ukraina może liczyć na comiesięczne wsparcie amunicyjne w ramach Czeskiej Inicjatywy Amunicyjnej aż do września 2025 roku.

W środę, 3 kwietnia, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli, szef czeskiej dyplomacji Jan Lipavský poinformował, że Ukraina będzie otrzymywać regularne dostawy amunicji z Czech co najmniej do września 2025 roku. Pomoc ta realizowana jest w ramach Ceskiej Inicjatywy Amunicyjnej, która została stworzona w celu umożliwienia wspólnego finansowania zakupów amunicji dla Ukrainy przez państwa sojusznicze.

— Czeska Inicjatywa Amunicyjna, stworzona z myślą o ułatwieniu współfinansowania zakupów dla Ukrainy przez sojusznicze państwa, posiada wystarczające środki, aby zapewnić miesięczne wsparcie amunicyjne dla Kijowa — oświadczył Lipavský.

Minister zaznaczył, że realizacja inicjatywy nie byłaby możliwa bez udziału takich państw jak Kanada, Norwegia, Holandia i Dania. Ich wkład finansowy pozwolił na znaczące ograniczenie przewagi rosyjskiej artylerii na froncie.

— Zredukowaliśmy stosunek liczby pocisków z 1 do 10 na korzyść Rosji do zaledwie 1 do 2. To ogromny krok naprzód — podkreślił szef czeskiej dyplomacji.

Lipavský przedstawił także dane dotyczące dotychczasowych dostaw zrealizowanych przez czeski przemysł obronny. W 2024 roku Czechy przekazały Ukrainie łącznie 1,5 miliona pocisków, w tym 500 tysięcy amunicji dużego kalibru, przeznaczonej do systemów artyleryjskich kalibru 155 mm i 152 mm.

— Musimy kontynuować te dostawy, aby Ukraina mogła bronić się przed imperialistycznymi ambicjami Putina — powiedział Lipavský, podkreślając znaczenie tej pomocy dla stabilności europejskiego bezpieczeństwa.

Łącznie Czechy dostarczą Kijowowi 1,5 mln sztuk amunicji artyleryjskiej, tyle samo co w ubiegłym roku.

Inicjatywa została uruchomiona w zeszłym roku i sfinansowana przez szereg sojuszników. Czechy zakupują amunicję na całym świecie, korzystając ze środków finansowych sojuszników z NATO.

W marcu pojawiła się informacja, że ​​czeska grupa STV w ramach rozbudowy mocy produkcyjnych i zwiększenia rocznej produkcji planuje zwiększyć produkcję amunicji do 300 tys. sztuk rocznie od 2025 r. Mowa tu w szczególności o pociskach artyleryjskich kalibru 155 mm.

Obecnie zdolności produkcyjne STV Group pozwalają na wytwarzanie od 56 tys. do 150 tys. pocisków rocznie, w zależności od kalibru.

Kresy.pl/Komputer Świat