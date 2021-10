Zmiany w rządzie: nowi ministrowie rolnictwa, klimatu i środowiska; reaktywacja ministerstwa sportu i turystyki

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił zmiany w składzie swojego rządu. Dotyczą one głównie resortów: rolnictwa, klimatu, rozwoju i technologii. Powraca też ministerstwo sportu i turytyki, na czele którego stanie Kamil Bortniczuk, który rozstał się z Porozumieniem Jarosława Gowina i związał się z sojuszniczą wobec obozu rządzącego Partią Republikańską.

Jak oficjalnie ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki, z ministerstwa rolnictwa odchodzi dotychczasowy minister Grzegorz Puda. Jego odwołania od pewnego czasu spodziewali się komentatorzy i obserwatorzy polskiej sceny politycznej, zaś znacząca część środowisk rolniczych żądały jego dymisji.

Nowym ministrem rolnictwa zostanie Henryk Kowalczyk, który otrzyma zarazem tekę wicepremiera. Kowalczyk był wcześniej m.in. przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz p.o. ministra skarbu. Rok temu został czasowo zawieszony w prawach członka PiS, po tym, jak złamał dyscyplinę klubową i zagłosował przeciwko tzw. piątce dla zwierząt.

Grzegorz Puda pozostanie w rządzie, jako minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Jarosińską-Jedynak.

Z rządu odchodzi z kolei dotychczasowy minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka. To między innymi on jest obarczany odpowiedzialnością za sytuację w związku z kopalnią w Turowie. On sam wcześniej zapowiadał swoje odejście, tłumacząc je sytuacją rodzinną. Mówił, że jego bliscy byli poszkodowani podczas jego pracy dla rządu. Unikał odpowiedzi na pytanie, czy sam poprosił o zmianę. Nowym ministrem klimatu zostanie, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, Anna Moskwa, w latach 2018-2020 wiceminister ds. żeglugi śródlądowej.

Część komentatorów i mediów, m.in. RMF FM zwraca uwagę, że zarówno Kowalczyk, jak i Moskwa są związani z obozem Beaty Szydło. Uważa się ją za rywalkę Morawieckiego, która w ostatnim czasie jest w cichym sojuszu z liderem Solidarnej Polski, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.

Morawiecki zapowiedział też, że nastąpi zmiana na stanowisku, które obecnie piastuje on sam, czyli ministra rozwoju i technologii. Zostanie nim Piotr Nowak, w latach 2015-2020 wiceminister finansów. W ostatnim czasie był m.in. doradcą szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Rząd zdecydował też o reaktywacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, istniejącego w tej formie w latach 2007-2019, do momentu przekształcenia w Ministerstwo Sportu, które to zostało rok temu zlikwidowane. Na czele resortu sporu i Turystyki stanie Kamil Bortniczuk, były wiceminister funduszy i polityki regionalnej, obecnie związany z lojalną wobec PiS Partią Republikańską. Wcześniej był on czołowym politykiem partii Porozumienie Jarosława Gowina, jednak został z niej wykluczony, m.in. wraz z Adamem Bielanem, w wyniku sporu wewnętrznego o przywództwo.

Uroczystość wręczenia nominacji ministerialnych ma odbyć się o godz. 17:00 w Pałacu Prezydenckim.

rmf24.pl / Kresy.pl