Zmarł zakażony koronawirusem ksiądz proboszcz z Białopola

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska poinformowała we wtorek na swojej stronie internetowej, że o godz. 5.30 w szpitalu w Puławach zmarł ks. Henryk Borzęcki – zarażony koronawirusem.

Kanclerz kurii potwierdził informacje o śmierci księdza proboszcza w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”. Ministerstwo Zdrowia także potwierdziło śmierć pacjenta zakażonego koronawirusem w szpitalu w Puławach.

„Zmarła dziewiąta osoba zakażona koronawirusem. To 68-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Puławach. Jego stan był ciężki, miał również choroby współistniejące” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

„Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego proboszcza” – stwierdził ksiądz Michał Maciołek, kanclerz kurii zamojsko-lubaczowskiej, cytowany przez „Dziennik Wschodni”.

Jak informuje portal, proboszcz z Białopola odprawił po raz ostatni dwa pogrzeby 9 marca. Tydzień później, 16 marca został zabrany karetką do szpitala w Chełmie. Na początku nie został poddany testowi. Trafił na oddział pulmunologii, gdzie pobrano próbki do badań. Otrzymał wynik dodatni. W środę 18 marca ksiądz został przewieziony do szpitala zakaźnego w Puławach. Zmarł po 6 dniach, 24 marca.

Ks. Henryk Borzęcki urodził się 20 lutego 1952 r. w Lubartowie. 14 czerwca 1981 r. przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Lubelskiej z rąk biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 799/9 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 24, 2020

Do tej pory odnotowano w Polsce 799 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. 9 osób zmarło z powodu choroby COVID-19.

Jak informowaliśmy wcześniej, w czasie wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe środki wdrażania generalnej kwarantanny. Od 25 marca w Polsce będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie będzie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób. „Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer – odłóżmy na później” – zaapelował premier.

diecezja.zamojskolubaczowska.pl / www.dziennikwschodni.pl / kresy.pl