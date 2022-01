ZEA: Bojowy debiut systemu przeciwrakietowego THAAD [+VIDEO]

W nocy z 16-17 stycznia należący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) system przeciwrakietowy THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) przechwycił rakietowy pocisk balistyczny średniego zasięgu, wystrzelony przez jemeńskie milicje Huti. To pierwsze znane użycie tego systemu amerykańskiej produkcji w operacji wojskowej.

Do przechwycenia doszło w emiracie Al Dhafra, który leży w zachodniej części ZEA. Celem ataku miała być instalacja naftowa, która znajduje się w pobliżu bazy lotniczej Al Dhafra. Stacjonują tam także siły amerykańskie i francuskie. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 16-17 stycznia. System THAAD przechwycił rakietowy pocisk balistyczny średniego zasięgu, wystrzelony przez jemeńskie milicje Huti – informuje portal Defense News. System THAAD jest produkowany przez amerykański koncern Lockheed Martin.

W ataku użyto pocisków kierowanych, rakiet balistycznych i dronów. Zginęło trzech cywilów, sześciu innych odniosło rany – poinformował ambasador ZEA w USA, Yousef Al Otaiba.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to kluczowy członek koalicji kierowanej przez Arabię ​​Saudyjską, która w 2015 roku przystąpiła do wojny domowej w Jemenie. Nastąpiło to po tym, jak Huti w 2014 roku najechali stolicę Jemenu, Sanę, i odsunęli prezydenta kraju od władzy. Chociaż ZEA w dużej mierze wycofały swoje siły z konfliktu, nadal są mocno zaangażowane we wsparcie lokalnych milicji w Jemenie.

System THAAD przeznaczony jest do niszczenia pocisków balistycznych krótkiego, średniego a częściowo interkontynentalnych w ostatniej fazie ich lotu. Zasięg pocisków THAAD to 200 km. Niszczą on wrogie rakiety poprzez bezpośrednie uderzenie. Na każdej ciężarówce znajduje się dziewięć wyrzutni i dziesięć pocisków przeciwrakietowych.

USA rozmieściły THAAD na Guam, w Izraelu, w Korei Południowej i Japonii. W 2017 roku Arabia Saudyjska zamówiła system THAAD. ZEA były pierwszym zagranicznym klientem systemu i przeszkoliły z jego obsługi swoje pierwsze jednostki w 2015 i 2016 roku.

Armia ZEA eksploatuje siedem baterii THAAD.

W październiku 2020 roku Amerykanie informowali o udanym zestrzeleniu rakiety-celu przez zintegrowane systemy obrony przeciwrakietowej Patriot i THAAD podczas testów. W 2019 roku przeprowadzono pierwszy test zdalnego odpalenia pocisku przechwytującego systemu THAAD. Oficjalnie zakończył się sukcesem i był ważnym krokiem na drodze do zapewnienia możliwości działania wyrzutni bez połączenia z radarami i systemami kontroli ognia.

