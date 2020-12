Zbiórka na świąteczną paczkę dla Kresowiaków

Na portalu zrzutka.pl Młodzież Wszechpolska zorganizowała zbiórkę pieniędzy na paczki świąteczne dla Polaków na Kresach. Docelowo planowane jest zebranie 7 tys. złotych.

Kresy wschodnie są dzisiaj często traktowane jak zapomniane rubieże dawnej Rzeczypospolitej, zaś Polacy je zamieszkujący, nierzadko muszą się liczyć z utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu, takimi jak chociażby problemy w stosowaniu polskich nazw ulic, polskich napisów w sklepach, czy polskiej pisowni własnych imion i nazwisk! Co gorsza, państwo polskie od lat zaniedbuje walkę o prawa naszych rodaków, przez co mogą się czuć opuszczeni i pozostawieni samymi sobie – czytamy w opisie zrzutki.

Wszechpolacy w tym roku postanowili wybrać jedną miejscowość na Kresach, do której dotrą z pozytywnym przesłaniem. Chcą przede wszystkim pokazać, że Polacy pamiętają o swoich rodakach i mają świadomość wysiłku, jaki muszą wkładać każdego dnia w zachowanie polskości na zamieszkiwanej ziemi.

W tym celu skontaktowali się ze starostą gminy Ejszyszki na Litwie, w której blisko 90% populacji stanowią Polacy. Społeczność polska w Ejszyszkach, pomimo przeciwności, stale pracuje nad zachowaniem polskiej kultury, języka i zwyczajów. Ponadto, współpracuje z wieloma gminami w Polsce, organizując wymiany uczniowskie dla młodzieży oraz wzajemne wizytacje.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w weekend 19-20 grudnia, członkowie Młodzieży Wszechpolskiej zamierzają osobiście wybrać się do gminy Ejszyszki z dobrym słowem, ale również z podarunkami, które dzięki pomocy internautów mogą trafić do co najmniej 60 polskich rodzin, które w największym stopniu przyczyniły się do krzewienia polskiej kultury w swojej gminie.

Za przelane pieniądze Wszechpolacy ufundują produkty, które zostaną umieszczone w paczkach oraz pokryją koszty transportu. Przygotowanie takiej akcji oddolnie nie należy jednak do łatwych. Zwłaszcza, gdy organizuje się je bez samorządowych, czy państwowych funduszy – zaznaczono.

Na stronie zbiórki przedstawiono rozpiskę jakie podarunki mogą zostać zakupione za poszczególne kwoty:

15 zł – za tę kwotę zakupimy paczkę dobrej herbaty wraz z ciastkami. Już za tak niewielką kwotę możesz pokazać naszym rokadom na Kresach, że o nich pamiętamy.

30 zł – Do herbaty i ciastek dorzucimy też kawę. Podarunek dzięki temu staje się większy.

50 zł – Do skompletowanej już paczki dorzucimy też słodycze dla najmłodszych. Tym samym możesz sprawić miłą niespodziankę także naszym najmłodszym rodakom zza wschodniej granicy.

75 zł – Ta kwota pozwoli nam na skompletowanie niemal pełnej paczki, do której dołożymy żywność długoterminową przydatną na nadchodzące Święta.

100 zł – Tak hojna wpłata pozwoli nam przygotować pełną paczkę dla jednej rodziny kresowiaków. Tym samym fundujesz świąteczny prezent dla naszych rodaków z Kresów!

