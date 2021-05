Ciszo milcz! Bólu mów! Nowa książka poetycka Stanisław Srokowskiego

„Ciszo milcz! Bólu mów!” – pod takim tytułem ukazała się książka poetycka Stanisława Srokowskiego. Jak reklamuje go wydawca, „to największy, najpełniejszy i najbardziej okazały tom poezji kresowej we współczesnej literaturze polskiej. Opiewa piękno i dramat polskich ziem kresowych, ukazuje losy ludzkie i historie wschodnich regionów Rzeczypospolitej. Spotykamy tam wiersze o Lwowie i Wilnie, o Rossie i Lwowskich Orlętach, o Zygmuncie Rumlu, Ponarach i Katyniu, o rodzinie poety, dziadku, ojcu i matce, o urokach dzieciństwa i przekleństwach zbrodni ludobójstwa”.

Wydawca, Magna Polonia, tak prezentuje najnowszą książkę znanego pisarza: „Jest to jedyny tak bogaty zbiór wierszy w polskiej liryce całkowicie poświęcony tragedii ziem kresowych. Stanisław Srokowski od lat opisuje dramatyczne dzieje Polaków w opowiadaniach i powieściach. Jednakże w poezji dopiero teraz jawi się jako piewca polskiej duszy, sięgający do najgłębszych pokładów ludzkiej egzystencji. Wywodzi się z głośnej poetyckiej awangardy XX w., zwanej szkołą lingwistyczną i po raz kolejny wnosi do współczesnej literatury nowatorski ton, wzbogacając go oryginalną metaforyką, błyskotliwym obrazowaniem i subtelnym stylem.

Wydawnictwo zamieszcza również opinie wydane przez użytkowników mediów społecznościowych na temat wcześniej opublikowanych wierszy. Dorota Gościńska: „Jestem pod wielkim wrażeniem”. Marysia Olech: „Bardzo bolesna poezja, zmusza do refleksji”. Joanna Mencel: „Moja dusza krzyczy”. Daniel Obrzut: „Chwyta za serce”. Blandyna Niemirowska: Bezcenne źródło prawdy i wiedzy. Jan Strządała: „Poruszające głęboko, piękne”. Kasia Czernatowicz: „Wstrząsnęły mną”. Dr Lucyna Kulińska: „Genialne!”. Prof. Dorota Heck z Uniwersytetu Wrocławskiego: „Nowe wiersze Stanisława Srokowskiego przypominają jego szczytowe osiągnięcia artystyczne w poezji XX w”. Język tej liryki, jakby powiedział filozof ujawnia nadwyżkę sensu, pogłębia nasze oswajanie z własnym istnieniem. Piękno spotyka się tu z dojrzałością, mądrość z prawdą, a powaga z godnością. To ważny, unikalny i dociekliwy głos polskiej poezji”.

