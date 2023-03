Zatrzymano trzech Ukraińców, Białorusina i Polaka. To przemytnicy nielegalnych imigrantów

Chiny wzywają obie strony do porozumienia w sprawie stopniowej deeskalacji konfliktu. Według 12-punktowego planu pokojowego, opracowanego przez Pekin, ma to doprowadzić do zawieszenia broni, a docelowo do „politycznego rozwiązania kryzysu”. Plan, który spotkał się z niechętnym przyjęciem po obu stronach, wzywał do "ochrony ludności cywilnej i wzajemnego poszanowania suwerenności". „Chiny mają nadzieję, że wszystkie strony zachowają spokój, racjonalność i powściągliwość oraz wznowią rozmowy pokojowe tak szybko, jak to możliwe” - oświadczył w rozmowie z Kułebą Qin, cytowany przez agencję Reuters.

Wyraził nadzieję, że Ukraina i Rosja nie zamkną drzwi do rozwiązania politycznego, bez względu na to, jak trudna i wymagająca jest sytuacja.