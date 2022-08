Włochy: 1000 migrantów w 24 godziny. Na Lampedusę dotarła rekordowa liczba łodzi

W ciągu ostatniej doby 46 łodzi z migrantami dotarło na Lampedusę. W nocy, w ciągu godziny przypłynęło 11 łodzi. Na ich pokładzie było łącznie 200 osób. W ciągu dobył przypłynęło ponad tysiąc osób. Ponownie nasila się napływ imigrantów. Miejscowy ośrodek rejestracji znów jest całkowicie przepełniony. Włoskie MSW zorganizowało prom pasażerski, który popłynął z Sycylii do Lampedusy, gdzie miał przybyć w niedzielę wieczorem, by zabrać imigrantów do kontynentalnych Włoch – podaje ABC News. Chodziło o zmniejszenie przeludnienia w wyspie.

Jednostki patrolowe włoskiej Straży Przybrzeżnej udzieliły pomocy wielu łodziom dryfującym w rejonie wyspy. W ciągu ostatniej doby w okolicę wyspy dotarło 46 łodzi. Znajdowało się na nich ponad tysiąc osób – podaje PAP.

Obecna fala migracyjna charakteryzuje się tym, że z brzegów Afryki odpływają łodzie z mniejszą liczbą ludzi. Na jedenastu, które przypłynęły w ciągu godziny, było od 8 do 47 osób, głównie Tunezyjczyków.

Ośrodek identyfikacji i rejestracji migrantów, tak zwany hotspot, jest znów całkowicie przepełniony. Jest tam ponad tysiąc osób. W ośrodku znajdują się miejsca jedynie dla 350 osób.

Włoskie MSW zorganizowało prom pasażerski, który popłynął z Sycylii do Lampedusy, gdzie miał przybyć w niedzielę wieczorem, by zabrać imigrantów do kontynentalnych Włoch. Chodziło o zmniejszenie przeludnienia w wyspie.

Przez Morze Śródziemne od początku roku do Włoch dotarło ponad 50 tysięcy migrantów.

pap / wydarzenia.interia.pl / abcnews.go.com / Kresy.pl