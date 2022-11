Wielki pożar w centrum Moskwy. Kłęby dymu nad miastem [+VIDEO]

W niedzielę w centrum Moskwy wybuchł pożar. Niezależny rosyjski portal Meduza podał, że z dwupiętrowego budynku, w którym pojawił się ogień, ewakuowano siedem osób, natomiast dwie znajdują się w środku.

Pożar wybuchł w niedzielę w centrum Moskwy w rejonie placu Komsomolskiego. Agencja TASS podała, że w budynku, w którym pojawił się ogień, znajduje się sklep z meblami i z lampami oraz kwiaciarnia.

Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że pożar objął powierzchnię ok. 2 tys. m kwadratowych. Niezależny rosyjski portal Meduza napisał, że z dwupiętrowego budynku, w którym pojawił się ogień, ewakuowano siedem osób, natomiast dwie znajdują się w środku.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania kłębów dymu, które unoszą się nad Moskwą.

#MordorOnFire: There is a fire in the area of ​​three railway stations in Moscow. The reasons are still unknown. pic.twitter.com/KFR7yEStCJ

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 20, 2022