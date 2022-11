Premier Litwy chce zapłacić Żydom 37 mln euro za utracone mienie

Premier Litwy Ingrida Šimonytė proponuje rekompensatę za wywłaszczoną własność prywatną Żydów. Chce przeznaczyć na ten cel 37 mln euro.

W przyjętej w 2011 r. ustawie Litwa zobowiązała się zapłacić ok. 37 mln euro odszkodowania za mienie samorządów żydowskich – przypomina portal Delfi. Szefowa litewskiego rządu proponuje rekompensatę także za wywłaszczoną własność prywatną Żydów. Chce przeznaczyć na ten cek 37 mln euro. „To jest pewien dług moralny, który dobrze byłoby uznać i oczywiście w miarę możliwości […] odpowiednio go rozwiązać” – oświadczyła we wtorek.

Lithuanian Prime Minister Ingrida Šimonytė has proposed that the government sets up a 37-million-euro fund to compensate the Jewish community for private property expropriated during WW2. pic.twitter.com/iz3zNYcCzw

