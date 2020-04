Według posłów Lewicy Stefan Czarniecki jest zbrodniarzem wojennym

Jak można przeczytać na stronie sejmu, posłowie Lewicy złożyli interpelację do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której nazywają Stefana Czarnieckiego zbrodniarzem wojennym.

Posłowie Marek Rutka, Hanna Gill-Piątek, Monika Falej, Katarzyna Kotula, Anita Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Ueberhan, Maciej Kopiec, Robert Obaz i Paweł Krutul złożyli 21 marca interpelację, w której nazywają Stefana Czarnieckiego zbrodniarzem wojennym.

Członkowie Lewicy nie chcą żeby postać, której poświęcona jest jedna ze zwrotek Hymnu Polski, była nazywana w szkołach bohaterem.

„Do tego podstawa programowa z historii nie jest w pełni realizowana w szkole i jest sprzeczna z nauczaniem religii. Według podstawy Stefan Czarniecki jest „bohaterem”, a był nie bohaterem, ale zbrodniarzem wojennym” – pisali w dokumencie.

Dziennik Łódzki poprosił o komentarz do sytuacji posłankę Hannę Gill-Piątek. Według niej – „Czarniecki w czasach bardzo krwawych wyróżniał się wyraźnie na tle epoki czymś, co można nazwać wyjątkową inwencją w ekspresji okrucieństwa” – mówiła.

Zdaniem Pani poseł Stefan Czerniecki nie powinien posiadać w Polsce swoich pomników. Na koniec porównała dowódcę do członków podziemia niepodległościowego takich jak Romuald Rajs „Bury” i Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”.

W pozostałej części interpelacji posłowie Lewicy zwrócili uwagę na błąd w podręczniku szkolnym do historii. W jednym miało zostać napisane, że Adolf Hitler był założycielem NSDAP. W rzeczywistości partia nazistowska powstała w 1919 jako Niemiecka Partia Pracy między innymi z inicjatywy Antona Drexlera.

„Chociażby w podręczniku do historii wydawnictwa Nowa Era do 8 klasy podstawówki, który jest dopuszczony do użytku szkolnego od roku szkolnego 2018/2019, znajduje się (w temacie dotyczącym Trzeciej Rzeszy) nieprawdziwe stwierdzenie, że Adolf Hitler był założycielem NSDAP. W rzeczywistości założycielami Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników byli Anton Drexier i Dietrich Eckart, co potwierdza publikacja Bogusława Wołoszańskiego „Największy Wróg Hitlera” str. 35 w wydaniu z 2012 i „Rozmowy przy stole”, wyd. Charyzma 1996, ISBN 83-85820-02-07” – napisali posłowie w interpelacji.

