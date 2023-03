Według Ochojskiej leśnicy „uprzątnęli” kilkaset ciał imigrantów na granicy polsko-białoruskiej

Pakistańska partia Pakistański Ruch za Sprawiedliwością (PTI) odwołała swój wiec, który miał się odbyć we mieście Lahore na wschodzie kraju po tym, jak dziesiątki jej zwolenników zostało aresztowanych za przeciwstawianie się rządowemu zakazowi zgromadzeń publicznych. „Wszyscy powinniście przerwać ten protest, ponieważ obawiam się, że rząd uzna to za pretekst do wstrzymania wyborów” – powiedział w środę były premier Imran Khan, odnosząc się do wyborów regionalnych w północnej prowincji Pendżab, której stolicą jest Lahore. Jak stwierdził - "Odwołujemy to" - przytoczył portal telewizji Al Jazeera.

Pakistańska policja już wcześniej użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, aby rozproszyć zwolenników PTI w Lahore i aresztowała ponad 40 osób za łamanie zakazu organizowania wieców, do czego właśnie odniósł się były premier.