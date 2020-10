Warszawa: Protest branży fitness: „Nie zamykajcie siłowni”

W sobotę w Warszawie odbył się protest branży fitness. Uczestnicy protestowali przeciwko decyzjom rządu przewidującym zamknięcie siłowni i klubów fitness z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.

W proteście branży fitness, który odbył się w sobotę w Warszawie, udział wzięło kilkaset osób – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Uczestnicy manifestacji wyrazili sprzeciw wobec ostatnich decyzji rządu, nakazujących zamknięcie m.in. klubów fitness oraz siłowni. Obostrzenia są spowodowane wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.

Protestujący zgromadzili się na Placu Zamkowym w Warszawie. Trzymali transparenty z hasłami: „Fitness = zdrowie”, „Zdrowie dla wszystkich!”, „Fitness = odporność” oraz „Nie zamykajcie siłowni. Fitness to zdrowie”.

„Chcemy pracować” – skandowali.

Organizatorzy protestu zapowiedzieli, że będą organizowali kolejne protesty, jeżeli w ich sprawie nic się nie zmieni.

W demonstracji uczestniczył m.in. poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. „Dziś wziąłem udział w #ProtestBranżyFitness. Uczestnikami byli pracodawcy, trenerzy i my – zwykli klienci. Przyjechały setki osób z całej Polski. Policja nie interweniowała. Uczestnicy skandowali „chcemy pracować” i „fitness to zdrowie”. Zamknięcie na jesień to dla nich wyrok!” – napisał na Twitterze były kandydat na prezydenta.

Dziś wziąłem udział w #ProtestBranżyFitness. Uczestnikami byli pracodawcy, trenerzy i my – zwykli klienci. Przyjechały setki osób z całej Polski. Policja nie interweniowała. Uczestnicy skandowali „chcemy pracować” i „fitness to zdrowie”. Zamknięcie na jesień to dla nich wyrok! pic.twitter.com/heO28IUYtZ — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) October 17, 2020

„Jestem nie tylko osobą, która zgadza się z celem Waszego protestu, ale również Waszym klientem, czy kolegą z siłowni” – powiedział w czasie protestu Krzysztof Bosak.

„Uważam, że w tej chwili ograniczanie w tak chaotyczny sposób, na wyrywki różnych branż jest po prostu niesprawiedliwe, jest ograniczeniem praw obywatelskich, które bez stanu nadzwyczajnego nie powinno być wprowadzane” – dodał.

„Rząd w chaotyczny sposób ogranicza kolejne branże gospodarki, to jest niesprawiedliwe. Mamy do czynienia z jakąś rosyjską ruletką, rząd kręci tym bębenkiem i na którą branżę wypadnie to w nią pada strzał. Nie możemy się na to zgadzać! To ograniczenie praw obywatelskich, niszczenie życia gospodarczego, niszczenie ludzi z inicjatywą. Jeżeli przedsiębiorcy pobankrutują to nie będzie miał kto odbudowywać gospodarki. Jako poseł opozycji deklaruję swoją pomoc ponad wszelkimi podziałami politycznymi!” – mówił Bosak.

W proteście wziął także udział były kandydat na prezydenta Paweł Tanajno.

Policja uznała zgromadzenie za nielegalne. Wezwała uczestników do rozejścia się. Funkcjonariusze informowali wcześniej uczestników o obowiązujących obostrzeniach sanitarnych.

Policja podała, że w czasie protestu wylegitymowanych zostało 256 osób. Wystawiono 11 mandatów karnych, 215 wniosków o ukaranie do sądu oraz sporządzono 226 notatek do Sanepidu.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9622 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce.

Z powodu COVID-19 zmarło ostatniej doby w Polsce 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 78 osób.

pap / facebook.com / Kresy.pl