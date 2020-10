Atak rakietowy na Gandżę: Azerbejdżan zapowiada „zemstę” za śmierć cywilów

W sobotę prezydent Azerbejdżanu zapowiedział „pomszczenie” 13 cywilów, którzy zginęli w wyniku ostrzału rakietowego w mieście Gandża, którego dokonały siły Armenii. Strona armeńska zwraca uwagę, że w Gandży znajduje się wiele celów wojskowych.

Około godziny 3.00 nad ranem czasu lokalnego rozpoczął się atak rakietowy na Gandżę – drugie co do wielkości miasto Azerbejdżanu. Lokalne władze podały, że wśród 13 ofiar śmiertelnych są dzieci. Rannych miało zostać 45 osób – podaje portal „TRT World”. „Zamierzamy zemścić się na polu bitwy” – ogłosił prezydent Azerbejdżanu.

UPDATE: 13 killed, including 3 kids among the killed civilians, 52 wounded as a result of #Armenia’s missile #attack on #Ganjacity. Search and rescue operations continue. #StopArmenianAggression#StopAttackingCivilians#GanjaStrong#PrayForGanjaCity pic.twitter.com/r042jsVnww

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 17, 2020