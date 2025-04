Ukrainiec wydalony z Polski, a Albańczyk czeka na deportację. Lekceważyli polskie prawo

Kolejny Ukrainiec został deportowany z Polski. Z kolei Albańczyk oczekuje na wydalenie z kraju. Obaj mieli na koncie wyroki karne.

Straż Graniczna poinformowała w piątek o dwóch kolejnych cudzoziemcach, z których jeden został już deportowany, a drugiego czeka to w najbliższym czasie. To Ukrainiec i Albańczyk. Obaj zostali skazani w Polsce.

Funkcjonariusze Placówki SG w Sosnowcu zatrzymali w środę obywatela Ukrainy, który zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności, mając na koncie kilka wyroków za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Informację w jego sprawie przekazał Zakład Karny w Wojkowicach.

„Biorąc pod uwagę, że cudzoziemiec przebywając w Polsce kilkakrotnie naruszał porządek prawny i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, Komendant Placówki SG w Sosnowcu wydał mu decyzję zobowiązującą do powrotu pod rygorem przymusowego wykonania. Jednocześnie 25-latek dostał zakaz powrotu na terytorium państw strefy Schengen na 8 lat. Wczoraj pod konwojem został doprowadzony do granicy z Ukrainą i przekazany stronie ukraińskiej” – podkreśla Straż Graniczna.

Z kolei w czwartek funkcjonariusze Placówki SG w Opolu na postawie informacji uzyskanych z Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich zatrzymali obywatela Albanii, który zakończył odbywanie kary 3 lat pozbawienia wolności (przemoc domowa, groźby pozbawienia życia, gwałt).

„Zachowanie 34-latka wyraźnie wskazuje na to, że nie zamierza on respektować i stosować się do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. Z uwagi na powyższe Komendant Placówki SG w Opolu zdecydował o jego przymusowej deportacji, zakazując ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na 10 lat. Teraz Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich podejmie decyzję o umieszczeniu go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie oczekiwał na powrót do swojego kraju” – czytamy.

slaski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl