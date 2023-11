Ukraińcy porwali i pobili pracowników, którzy chcieli odejść z pracy. Poszło o treść wypowiedzenia

Gdańscy policjanci zatrzymali czterech obywateli Ukrainy podejrzanych o porwanie i pobicie swoich dwóch pracowników, obywateli Mołdawii. Chcieli wymusić podpisanie innej treści wypowiedzenia umowy o pracę.

W miniony czwartek przed godz. 17.00 policjanci z komisariatu Śródmieście odebrali zgłoszenie, że dwaj obywatele Mołdawii zostali przewiezieni przez kilku mężczyzn samochodem na tereny portowe. Na miejscu mieli zostać pobici, zmuszeni do zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę oraz pozbawieni wolności. “Policjanci zajęli się sprawą od razu po przyjęciu zawiadomienia i zebraniu niezbędnych informacji. Po godz. 18.00 kryminalni ze Śródmieścia pojechali na adres w rejonie Siedlec, gdzie zatrzymali czterech obywateli Ukrainy w wieku od 21 do 41 lat” – czytamy w komunikacie.

Na miejscu zabezpieczono kij baseballowy oraz samochód, którym przewożono pokrzywdzonych.

Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a następnie zostali doprowadzeni do prokuratora, który przedstawił im zarzuty. “41-latek, jak się okazało, pracodawca zgłaszających usłyszał zarzuty m.in. pozbawienia wolności pokrzywdzonych, bicia ich w celu zmuszenia do zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu u jednego z nich. 28-latek usłyszał zarzuty zmuszenia do określonego zachowania oraz pozbawienia wolności, a 39 oraz 21-latkowie usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności pokrzywdzonych” – informuje policja.

Wobec podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczenia kraju oraz zakazu kontaktowania się między sobą i pokrzywdzonymi.

Za pozbawienie wolności grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat. Taka sama kara grozi za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu. Za zmuszenie groźbą, przemocą do określonego zachowania grozi kara 3 lat więzienia.

Przypomnijmy, że statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W lipcu Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która znów podała szczegółowe informacje dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

Zobacz także: Coraz więcej cudzoziemców w polskich więzieniach i aresztach. Najwięcej Ukraińców i Gruzinów

gdansk.policja.gov.pl / Kresy.pl