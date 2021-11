Ukraina, Białoruś i Litwa (Kresowy Przegląd Tygodnia #51)

Tygodniowy przegląd wydarzeń z Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Przegląd tygodnia nr 51 z przyczyn technicznych udostępniony będzie jedynie w formie artykułów na naszym portalu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. W pozostałych częściach: kryzys migracyjny i wydarzenia z Polski oraz ze świata.

– Ukraina, Białoruś i Litwa – 13 listopada aż 60% bloków państwowych elektrociepłowni na Ukrainie nie pracowało z powodu braku węgla; Naftohaz Ukraini weźmie udział w procedurze certyfikacji operatora gazociągu Nord Stream 2; Ukraina negocjuje z Katarem możliwość importu gazu skroplonego poprzez polskie terminale LNG; sąd we Lwowie jako pierwszy na Ukrainie skazał na karę bezwzględnego więzienia sprawcę przestępstwa popełnionego z pobudek homofobicznych; każdy w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19 Ukrainiec otrzyma od państwa tysiąc hrywien; Gomieltransnieft Drużba, operator białoruskiej części ropociągu Przyjaźń, zakończył nieplanowany remont ropociągu, który trwał od połowy 16 listopada; Białoruś zakazała wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego z terytorium całej Polski; Łukaszenko zwolnił Igora Fisienkę ze stanowiska ambasadora we Francji; Chiny protestują przeciwko utworzeniu Tajwańskiego Przedstawicielstwa na Litwie; zakończona została inwestycja w stacji energetycznej w Olicie na Litwie, która umożliwi pełne przystosowanie systemu energetycznego tego państwa do systemu reszty państw UE.

Ukraina, Białoruś i Litwa

Z danych ukraińskiego spółki energetycznej Ukrenergo wynika, że 13 listopada aż 60% bloków państwowych elektrociepłowni na Ukrainie nie pracowało z powodu braku węgla. Bezpośrednio z powodu braku węgla nie pracowało 14 bloków energetycznych. Kolejnych 6 znajdowało się na różnych etapach remontów. Spośród 23 państwowych elektrociepłowni obciążenie przenosiły tylko 3 bloki, co stanowi 10% ich łącznej mocy.

Ukraiński koncern surowcowy Naftohaz Ukraini weźmie udział w procedurze certyfikacji operatora gazociągu Nord Stream 2. Informację o tym podał w poniedziałek prezes Naftohazu Jurij Witrenko. Decyzję taką podjął niemiecki regulator BnetzA. W procedurze certyfikacji Nord Stream 2 wzięło już udział polskie PNiG. Polski koncern państwowy uznał rosyjski gazociąg to zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw gazu w regionie. Opinie zagranicznych firm biorący udział w procedurze certyfikacji nie są dla Niemców wiążące.

Ukraina negocjuje z Katarem możliwość importu gazu skroplonego poprzez polskie terminale LNG i sieć przesyłową. Według strony ukraińskiej, w tym celu trzeba jednak zwiększyć przepustowość połączeń gazowych na granicy polsko-ukraińskiej. Ukraińscy politycy nie wspominają, żeby te kwestie były jakoś konsultowane z Warszawą.

Sąd we Lwowie jako pierwszy na Ukrainie skazał na karę bezwzględnego więzienia sprawcę przestępstwa popełnionego z pobudek homofobicznych. Według mediów ukraińskich, sprawa dotyczy zajścia z lipca br., gdy we Lwowie grupa młodych ludzi napadła na poetę Serhija Sawina i muzyka Maksyma Werbę, ponieważ wyglądali im na parę gejów. Obaj zostali pobici, a także okradzeni z telefonu i portfela. Poszkodowani opisali sprawę w mediach społecznościowych, przez co nabrała ona na Ukrainie pewnego rozgłosu.

Każdy w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19 Ukrainiec otrzyma od państwa tysiąc hrywien – zapowiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie władze liczą, że zwiększy to skłonność obywateli do przyjmowania szczepionki na koronawirusa.

Gomieltransnieft Drużba, operator białoruskiej części ropociągu Przyjaźń, zakończył nieplanowany remont ropociągu, który trwał od połowy 16 listopada. Ograniczenie wolumenu tłoczenia ropy o 7% na tym odcinku wynikało z planowanych prac remontowych w pompowni Homel – podała strona białoruska. Białoruski operator ropociągu Drużba potwierdził, że miesięczny wolumen surowca ma być zrealizowany zgodnie z założeniami.

Na oficjalnej stronie internetowej białoruskiej służby weterynaryjnej opublikowano informacje dotyczące zakazu wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego z terytorium całej Polski – podał portal okiemrolnika.pl w poniedziałek.

Aleksandr Łukaszenko zwolnił Igora Fisienkę ze stanowiska ambasadora we Francji. Następcy prawdopodobnie nie będzie.

Chiny protestują przeciwko utworzeniu Tajwańskiego Przedstawicielstwa na Litwie – czytamy w piątkowym komunikacie chińskiego MSZ. „Strona litewska ponosi odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego konsekwencje”.

Zakończona została inwestycja w stacji energetycznej w Olicie na Litwie, która umożliwi pełne przystosowanie systemu energetycznego tego państwa do systemu reszty państw UE. Stacja w Olicie jest zakończeniem mostu energetycznego między Polską a Litwą. „Most” LitPol Link został spięty jeszcze w 2015 r. jednak do tej pory system energetyczny Litwy nie pracuje w taki sposób jak systemy większość państw Unii Europejskiej. Jej system, podobnie jak systemy dwóch pozostałych państw bałtyckich pracują radzieckim systemie IPS/UPS, w którym funkcjonuje też Rosja. Jak do tej pory most energetyczny musiał pracować z tak zwaną wstawką prądu stałego, funkcjonującą właśnie w olickiej stacji.

Kresy.pl