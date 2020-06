Turcja weszła w posiadanie 26 rakietowych niszczycieli czołgów [+Video]

Firma FNSS Savunma Sistemleri dostarczyła tureckiej armii 26 opancerzonych niszczycieli czołgów Kaplan wyposażonych w wieżę UMTAS – poinformował w czwartek Army Recognition. To pierwszy pojazd bojowy, który zostanie wyposażony w przeciwpancerną wieżę rakietową UMTAS zaprojektowaną przez lokalną firmę Roketsan.

Jak poinformował w piątek portal Army Recognition 26 opancerzonych niszczycieli czołgów Kaplan wyposażonych w wieżę z wyrzutnią rakiet UMTAS (Long Range Antitank Missile System / przeciwpancerne rakiety dalekiego zasięgu) zostało dostarczonych tureckiej armii.

Kaplan to gąsienicowy pojazd pancerny w pełni zaprojektowany i opracowany przez turecką firmę FNSS. To nowa generacja opancerzonego pojazdu bojowego, który ma możliwość ścierania się z czołgami bojowymi i ma stosunek mocy do masy 23 KM / tonę.

Kaplan jest napędzany silnikiem wysokoprężnym sprzężonym z w pełni automatycznym systemem przekładni. Może jechać z maksymalną prędkością 70 km / h przy maksymalnym zasięgu 650 km. Pojazd jest w pełni ziemnowodny, napędzany jest w wodzie dzięki dwóm tylnym układom napędowym.

Kaplan ATVS został opracowany specjalnie do stosowania w opancerzonych pojazdach przeciwpancernych i pomyślnie zakończył testy strzelania przy użyciu pocisków kierowanych przeciwczołgowych KORNET i UMTAS wystrzeliwanych z wieży wyprodukowanej przez FNSS.

UMTAS to opracowana przez turecką firmę Roketsan rakieta przeciwczołgowa. System został zaprojektowany przede wszystkim do użytku na śmigłowcach szturmowych. Pozwala na użycie pocisku w dzień i w nocy oraz w niesprzyjających warunkach pogodowych. Pocisk może być używany w trybie „shoot and forget” (strzel i zapomnij) lub „shoot and update” (strzel i zaktualizuj) z blokadą przed uruchomieniem lub blokadą po uruchomieniu.

Tryb strzelania i zapomnienia umożliwia broni poruszanie się własną ścieżką po oświetleniu celu. Wieżyczka UMTAS zamontowana na pojeździe opancerzonym Kaplan jest wyposażona w dwa gotowe do wystrzelenia pojemniki wyrzutni rakiet UMTAS. Napędzany bezdymnym kompozytowym paliwem stałym na bazie HTPB, pocisk przeciwpancerny UMTAS ma zasięg od 0,5 km do 8 km.

